Na Lotyšov so zmenami v útokoch, Pardavý: „Musíme byť šikovnejší“

Štokholm 18. mája (TASR) - V kľúčovom zápase proti Lotyšsku nastúpia slovenskí hokejisti večer (20.20) v Avicii Aréne v bránke so Samuelom Hlavajom. Ako prezradil asistent trénera Ján Pardavý, Slováci nastúpia opäť so siedmimi obrancami bez Dávida Romaňáka, avizoval aj zmeny v útočných formáciách.



Duel s Lotyšmi prezradí veľa o vývoji v súvislosti s postupom do štvrťfinále. Do vyraďovačky chcú ísť oba tímy. „Chceme určite nadviazať na dobré veci, ktoré sme mali proti Kanade, pretože sme sa dokázali presadiť aj v útočnej fáze. Urobili sme aj veľké množstvo zbytočných chýb, straty pukov a kvalita v podaní kanadských hráčov bola obrovská. Otáčali to veľmi rýchlo a dostávali sa po našich chybách do šancí, dostali sme niekedy až zbytočné góly. Naopak šance ktoré sme si vytvorili, sme nepremenili. Ale chalani si za svoj výkon zaslúžili minimálne 1-2 góly. Bola to pre všetkých veľká škola. Ale zase treba aj to, aby sme si pozreli tie veci, ktoré sme robili zle a musíme nadviazať na tie, ktoré boli dobré", povedal Pardavý.



Nedeľný večerný zápas bude určite vyrovnanejší, asistent tréner SR má súpera zmapovaného: „Lotyši majú každý rok veľmi silný tím. To isté platí aj tento rok. Majú fyzickejších hráčov, budú sa snažiť proti nám hrať tvrdo. My máme menších hráčov, takže musíme byť šikovnejší, rýchlejší a premieňať šance. To platí aj pre špeciálne formácie, treba ubrániť oslabenia a presadiť sa v početnej výhode".



Slovenskí hokejisti majú na celom šampionáte najmenšiu percentuálnu úspešnosť streľby. „Treba strieľať ešte viac a byť dôraznejší v šanciach. Niekedy je to aj troche šťastia. Musíme sa viac tlačiť do bránky a dať nejaký ´škaredý´ gól,“ uzavrel Pardavý.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/