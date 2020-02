Na M-SR veteránov sa predstavia aj Zedník či Surový s Uramom

Bratislava 6. februára (TASR) - Od piatka 7. februára do soboty 8. februára sa v Spišskej Novej Vsi budú konať Majstrovstvá Slovenska veteránov v hokeji. Na turnaji bude štartovať šesť tímov, na súpiskách je aj viacero známych mien.



V drese Banskej Bystrice sa predstaví Richard Zedník a Tomáš Surový, Zvolen má v kádri Jozefa Čierneho, Andreja Podkonického, či Martina Barteka. Dubnica sa bude spoliehať na brankára Miroslava Lipovského, Rastislava Pavlikovského a Roberta Tomíka. Liptovský Mikuláš sa predstaví so svojou ikonou Marekom Uramom, Martinom Cibákom, Jánom Plevom a Reném Školiakom. Na súpiske Levoče sú Miroslav Škovíra, Dušan Brincko a Jaroslav Jabrocký, domáci Spišiaci sa do bojov o titul vystužili Ľubom Vaicom, Martinom Klempom a Petrom Filipom.



Hrať sa bude v dvoch skupinách, v každej budú tri tímy. Tie potom na základe umiestnenia budú bojovať vo vyraďovačke. Majstrovstvá SR organizuje agentúra Sport infomedia v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a mestom Spišská Nová Ves.