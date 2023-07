Na Majstrovstvách Slovenska vyhral Volko stovku za 10,36 s

Muži



100 m: 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 10,36 s, 2. Filip Federič (Naša atletika) 10,58, 3. Samuel Cerula (Atletika Bratislava) 10,79



1500 m: 1. Filip Revaj (Dukla B. Bystrica) 3:54,00, 2. Peter Kováč (Slávia STU Bratislava) 3:54,47, 3. Miroslav Borovka (ŠOG Nitra) 3:56,26



400 m prek.: 1. Patrik Dömötör (Slávia STU) 50,93 s, 2. Martin Kučera (HNTN Bratislava) 51,64, 3. Denis Bartek (Slávia Trnava) 53,30



5000 m: 1. Marek Lenčéš (Slávia STU) 14:59,74, 2. Peter Ďurica (Slávia STU) 15:18,13, 3. Matúš Hujsa (Naša atletika) 15:25,70



4x100 m: 1. Naša atletika Bratislava 41,50 s, 2. Slávia STU Bratislava 42,65, 3. Slávia Trenčín 43,04



diaľka: 1. Adam Hriň (MŠK Žiar nad Hronom) 712 cm, 2. Michal Bačík (Juventa Žilina) 711, 3. Matúš Blšták (Dukla B. Bystrica) 701



žrď: 1. Adam Antalec (Stavbár Nitra) 490 cm, 2. Alan Černý (ŠOG Nitra) 490, 3. Boris Hojdík (Sparta Považská Bystrica) 420



oštep: 1. Jakub Kubínec (Dukla B. Bystrica) 71,53 s, 2. Patrik Michalec (Dukla B. Bystrica) 65,25, 3. Ondrej Bartoň (ŠOG Nitra) 65,07



kladivo: 1. Marcel Lomnický (Dukla B. Bystrica) 72,74 m, 2. Martin Mistrík (Danica Zvolen) 56,46, 3. Daniel Danáč (Stavbár Nitra) 54,65

Ženy



100 m: 1. Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava) 11,63 s, 2. Lenka Kovačovicová (ŠOG Nitra) 11,92, 3. Patrícia Garčárová (Tatran Spišská Nová Ves) 12,41



1500 m: 1. Žofia Naňová (Slávia STU) 4:24,20 min, 2. Sophia Zápotočná (Spartak Dubnica n/V) 4:32,38, 3. Lucia Keszeghová (Slávia STU) 4:40,38



5000 m: 1. Žofia Naňová (Slávia STU) 16:54,79, 2. Zuzana Michaličková (Juventa Žilina) 17:10,16, 3. Lucia Pelikánová (Dukla B. Bystrica) 17:37,59



400 m prek.: 1. Rebecca Slezáková (AC Malacky) 59,77 s, 2. Rebeka Žibritová (Šport hrou) 1:00,88 min, 3. Dominika Géciová (Slávia Spišská Nová Ves) 1:03,08



4x100 m: 1. Slávia Trenčín 47,67 s, 2. Naša atletika Bratislava 49,41, 3. Slávia TU Košice 49,54



diaľka: 1. Tamara Balajová (Slávia Trenčín) 605 cm, 2. Viktória Rusnáková (Slávia TU Košice) 593, 3. Renáta Vodnyánszká (Megy Sport D. Streda) 586



oštep: 1. Liana Melíšková (AC Nové Zámky) 42,87 m, 2. Petra Hanuliaková (Slávia STU) 42,49, 3. Júlia Hanuliaková (Slávia Trenčín) 41,32



kladivo: 1. Martina Hrašnová (Dukla B. Bystrica) 68,95 m, 2. Veronika Kaňuchová (Dukla B. Bystrica) 68,31, 3. Michaela Vrecková (Dukla B. Bystrica) 44,10

Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Majsterkou Slovenska v hode kladivom sa na atletickom šampionáte v Banskej Bystrici stala Martina Hrašnová výkonom 68,95 m. V tesnom súboji zdolala tímovú kolegyňu z Dukly Banská Bystrica Veroniku Kaňuchovú, ktorá zaznamenala 68,31.Súboj kladivárok pútal v sobotu na Štiavničkách veľkú pozornosť, keďže obe najlepšie slovenské reprezentantky sa pohybujú na hranici účasti na augustových MS v Budapešti. Kaňuchová väčšinu duelu viedla, no Hrašnová si svoj najlepší pokus odložila na piatu sériu. Kaňuchová sa dokázala ešte zlepšiť v záverečnej sérii, no za súperkou zaostala o 61 cm. Oba výkony však majú svoju kvalitu. Hrašnová si ziskom titulu pripísala aj 100 bodov do rebríčka Svetovej atletiky a výrazne sa priblížila k účasti na svetovom šampionáte. Kaňuchová v prebiehajúcej sezóne už dokázala hodiť aj 69,98 a môže si ešte vylepšiť pozíciu v renkingu na nedeľnom mítingu v maďarskom Szombathelyi.Ján Volko sa predstavil v behu na 100 metrov, hoci ho čaká aj štart na univerziáde, ktorá sa začala už v sobotu v Číne. Titul si postrážil časom 10,36 s, za svojím najlepším časom sezóny zaostal o 15 stotín sekundy. Hneď za ním dobehol jeho tímový kolega z klubu Naša atletika Bratislava Filip Federič, ktorý v tejto sezóne vylepšil juniorský slovenský rekord na 10,32. Tentokrát zaznamenal 10,58 a už myslí na svoj vrchol sezóny, juniorské ME v Jeruzaleme.V najkratšom šprinte žien nebojovala o prvenstvo Viktória Forsterová, ktorá sa už pripravuje na univerziádu. Titul získala Monika Weigertová časom 11,63 s. V mužskom kladive si Marcel Lomnický vylepšil sezónne maximum o 20 cm na 72,74 m.