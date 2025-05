Na majstrovstvách v športovej gymnastike v Lipsku sú aj Slováci

Bratislava 22. mája (TASR) – Na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v nemeckom Lipsku (26. – 31. mája) bude Slovensko reprezentovať štvorica Barbara Mokošová, Adela Balcová, Oliver Kasala a Matej Nemčovič. Informoval o tom na štvrtkovom brífingu v gymnastickom centre Pengym tréner Slovenskej gymnastickej generácie (SGF) Martin Zvalo.



Najskúsenejšou zo štvorice je 28-ročná dvojnásobná olympionička Mokošová. „Očakávania mám čo najvyššie. Verím, že ukážem to, čo mám natrénované. Po vlaňajších majstrovstvách Európy to vyzeralo tak, že už na ME nebudem štartovať. Tak som rada, že si môžem zopakovať vystúpenie na takomto vrcholnom podujatí.“



Generálkou na ME bolo vydarené aprílové štvorstretnutie Slovensko – Rakúsko – Poľsko - Česko v Prievidzi. „Verím, že výsledky v Lipsku budú ešte lepšie ako tie v Prievidzi, aj keď konkurencia je veľmi vysoká. Odchádzame opäť s najvyššími očakávaniami.“ Mokošová bude štartovať v dvoch disciplínach, na kladine a na bradlách. „Mám pocit, že na bradlách mi to ide oveľa lepšie ako predtým, veľmi mi sedia v rukách. Užívam si to cvičenie. No, aj na kladine je to dobré...“ Z ďalších našich reprezentantov bude štartovať Balcová vo viacboji, Kasala na bradlách a hrazde a Nemčovič v prostných a na kruhoch.



S doterajšou prípravou je tréner Zvalo spokojný. „Verím, že sme sa v našich podmienkach pripravili najlepšie ako vieme. Verím, že všetci reprezentanti dobre zacvičia a že sa vrátime s dobrými výsledkami. Očakávania mám od Barbary Mokošovej. V Prievidzi predviedla novú zostavu, za ktorú dostala veľa bodov. O týždeň na to v Banskej Bystrici tiež zacvičila krásnu zostavu. Barbara je dôkazom toho, že aj v staršom veku sa dajú cvičiť ešte veľké gymnastické veci. Rozhodkyne ju poznajú, verím, že ju dobre ohodnotia, budú spravodlivé a pustia ju ďalej.“



Slovenská výprava odchádza do dejiska šampionátu v piatok 23. mája, prvé súťaže ME sú na programe v pondelok 26. mája.