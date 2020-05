Na Maracane vznikla provizórna nemocnica na boj s koronavírusom

Rio de Janeiro 10. mája (TASR) - Na slávnom futbalovom štadióne Maracana v Riu de Janeiro otvorili provizórnu nemocnicu, ktorá bude pomáhať v boji s pandémiou koronavírusu.



Improvizované zariadenie postavili za 38 dní a má 170 lôžok. Počas konštrukcie sa nevyhli problémom, keď po skrate vypukol menší požiar, no hasiči ho mali rýchlo pod kontrolou a neprišlo k žiadnym škodám.



Na rozdiel od ďalšieho štadióna Pacaembu v Sao Paule však nie je zariadenie priamo na futbalovom trávniku, ale na priľahlom atletickom ihrisku. Tradičné kluby Flamengo a Fluminense, ktoré štadión využívajú, súhlasili so zriadením nemocnice, no trávnik chceli zachovať pre prípadné obnovenie ligy.



V Brazílii evidovali v nedeľu o 11.00 SELČ vyše 156.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 10.000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu viac ako 280.000 osôb.