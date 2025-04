Na maratóne v Londýne triumfovali Keňan Sawe a Etiópčanka Assefová

Maratón v Londýne - výsledky:



muži: 1. Sabastian Kimaru Sawe (Keňa) 2:02:27 h, 2. Jacob Kiplimo (Ugan.) 2:03:37; 3. Alexander Mutiso Munyao (Keňa) 2:04:20, 4. Abdi Nageeye (Hol.), 5. Tamirat Tola (Et.) 2:04:42, 6. Eliud Kipchoge (Keňa) 2:05:25



ženy: 1. Tigst Assefová (Et.) 2:15:50 h, 2. Joyciline Jepkosgeiová (Keňa) 2:18:44, 3. Sifan Hassanová (Hol.) 2:19:00, 4. Haven Hailu Desseová (Et.) 2:19:17, 5. Vivian Cheruiyotová (Keňa) 2:22:32, 6. Stella Chesangová (Ug.) 2:22:42

Boston 27. apríla (TASR) - Kenský atlét Sabastian Sawe sa stal víťazom maratónu v Londýne v čase 2:02:27 h. V súťaži žien zvíťazila Etiópčanka Tigst Assefová výkonom 2:15:50, čo je najrýchlejší čas v pretekoch, v ktorých súťažili iba ženy.Dvadsaťdeväťročný Sawe zaskočil favorizovanejších súperov, keď zhruba po 90 minútach na rozdiel od nich nezastavil na občerstvovacej stanici a zvýšil tempo. Úspešný únik dotiahol do víťazného konca a zaznamenal najväčší úspech kariéry, doteraz mal na konte iba triumf v španielskej Valencii v decembri 2024. Na druhom mieste prišiel do cieľa s mankom 70 sekúnd svetový rekordér v polmaratóne Jacob Kiplimo z Ugandy vo svojom maratónskom debute.Druhá žena historických tabuliek Assefová si napravila chuť po minuloročnej sezóne, v ktorej sa musela zmieriť s druhým miestom v Londýne i na olympiáde v Paríži, kde ju zdolala Sifan Hassanová. Holanďanka dobehla v Londýne tretia za 2:19:00, ešte pre ňou finišovala Keňanka Joyciline Jepkosgeiová (2:18:44). Etiópčanka prekonala najlepší čas histórie v čisto ženskom maratóne Keňanky Peres Jepchirchirovej, ktorá ho dosiahla pred rokom práve Londýne a mal hodnotu 2:16:16. Traťový rekord zostáva naďalej v rukách Britky Pauly Radcliffovej ktorá v roku 2003 zabehla v behu spoločne s mužmi 2:15:25. Svetový rekord v maratóne žien drží z minulého roka z Chicaga Keňanka Ruth Chepngetichová a má hodnotu 2:09:56.