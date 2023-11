Na maratóne v New Yorku zvíťazili Keňanka Obiriová a Etiópčan Tola

New York 5. novembra (TASR) - Kenská bežkyňa Hellen Obiriová triumfovala na nedeľnom maratóne v New Yorku. Úradujúca víťazka Bostonského maratónu si pripísala svoje druhé tohtoročné prvenstvo, cieľovú pásku preťala v čase 2:27:23 h.



Druhá skončila svetová rekordérka v behu na 10.000 m Letsenbet Gideyová z Etiópie so stratou šiestich sekúnd. Tretia finišovala obhajkyňa prvenstva Sharon Lokediová z Kene (+10 s).



V kategórii mužov triumfoval suverénnym spôsobom Etiópčan Tamirat Tola. Tridsaťdvaročný držiteľ zlatej medaily z vlaňajších MS v maratóne utvoril nový traťový rekord časom 2:04:58 h. Druhý dobehol do cieľa Keňan Albert Korir (+1:59 min), pódium doplnil Etiópčan Shura Kitata (+2:13).