Na maródku Manchestru City pribudol aj obranca Stones

Manchester 29. decembra (TASR) - Futbalistom Manchestru City bude pre zranenie chýbať aj obranca John Stones. V piatok to potvrdil tréner tímu Pep Guardiola.



Stones si v stredajšom dueli Premier League na pôde Evertonu (3:1) poranil členok. Doplnil tak početnú maródku, pridal sa k absentujúcim Erlingovi Haalandovi, Kevinovi De Bruynemu a Jeremymu Dokuovi. "Citizens" čaká v sobotu záverečný zápas kalendárneho roka proti poslednému Sheffieldu United.



"Nič sa nezmenilo, máme rovnaké absencie plus Stonesa. Vždy v minulosti sme mali proti Sheffieldu problémy, bude to dosť náročné. V uplynulých zápasoch sme doma nedokázali zvíťaziť, takže sa pokúsime sústrediť na to, čo musíme urobiť," citovala Guardiolu agentúra AFP.