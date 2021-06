Na ME v basketbale mala SR zastúpenie aj medzi rozhodcami

Štrasburg 26. júna (TASR) - Na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v basketbale žien vo Francúzsku a Španielsku sa nepredstavilo iba slovenské družstvo. Slovensko malo zastúpenie aj medzi rozhodcami, medzi ktorými sa predstavil aj Marek Kúkelčík.



Tridsaťdeväťročný arbiter patrí k slovenskej rozhodcovskej špičke, pravidelne ho delegujú na rôzne medzinárodné zápasy alebo turnaje. V nedávnej minulosti rozhodoval v kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá Európy mužov i žien, ale aj v Európskom pohári FIBA a Lige majstrov. Po štyroch rokoch sa opäť dostal do zoznamu rozhodcov na európskom šampionáte žien



"Je to zložitý proces sledovania výkonnosti rozhodcov počas predchádzajúceho dvojročného kvalifikačného cyklu na konkrétne ME. Rozhoduje o tom a delegáciu posiela oddelenie rozhodcov európskej časti FIBA. Predpokladám, že si ma vybrali kvôli konzistentnosti a kvalite výkonnosti pri rozhodovaní medzinárodných zápasov, ktoré som za posledné dva roky absolvoval. Bolo ich však podstatne menej ako zvyčajne, keďže ich poznačili obmedzenia spojené s covidom-19,“ uviedol pre TASR Kúkelčík.



Slovenský rozhodca bol na ME žien súčasťou skupín C a D, ktoré sa hrali v Štrasburgu. Ako jeden z trojice rozhodcov bol súčasťou troch zápasov v skupinovej fáze: Bosna a Hercegovina - Belgicko, Turecko - Bosna a Hercegovina a Turecko - Belgicko. Delegovali ho aj na vyraďovaciu fázu turnaja, konkrétne na kvalifikačný súboj o účasť vo štvrťfinále medzi Ruskom a Slovinskom



"Skúsenosť v Štrasburgu bola zaujímavá, iná. V Štrasburgu bolo 16 rozhodcov, po odohraní zápasov v skupinovej fáze šlo domov 6 z nich a po odohraní štvrťfinále šli domov ďalší dvaja z každej skupiny. Zápasy, na ktorých som sa zúčastnil, boli vyrovnané a kvalitné. Mal som šťastie, pretože žiaden zo zápasov, na ktorých som bol, neskončil viac ako 10-bodovým rozdielom,“ zhodnotil Kúkelčík svoju rozhodcovskú skúsenosť.



Európsky šampionát žien fungoval v dvoch rôznych režimoch, pre účastníkov to bola tzv. "bublina" a fanúšikovia mali v obmedzenom počte umožnený vstup na zápasy. "Mimo basketbalu sa nedalo robiť vôbec, 'bublina' bola absolútna. Po celý čas sme boli zatvorení v hotelových izbách a von sme išli iba a výhradne len do haly na zápas. Na ME sme prišli o 4 dni skôr, tri dni sme mali intenzívne školenie a prípravu. Každý hrací deň bol technický míting, kde sme mali prehľad a sumarizáciu predošlého dňa, so zameraním na analýzu chýb, ktoré sa počas týchto zápasov urobili," priblížil slovenský rozhodca fungovanie v Štrasburgu.



Leto patrí v basketbale majstrovstvám Európy, no klubová sezóna už pomaly klope na dvere. Čo čaká 39-ročného rozhodcu ďalej? "Čakajú ma ďalšie dva roky ako držiteľa licencie FIBA a tiež najbližšia klubová sezóna, v ktorej dúfam, že príde pozvánka na predsezónny seminár Ligy majstrov.“