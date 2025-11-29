< sekcia Šport
Na ME v curlingu Švédsko zdolalo vo finále Švajčiarov a získalo titul
Zo zisku bronzových medailí sa tešili Škóti, ktorí zdolali Talianov 9:3.
Autor TASR
Lohja 29. novembra (TASR) - Švédske reprezentantky v curlingu si vybojovali titul majsteriek Európy. V sobotnom finále na podujatí vo fínskom meste Lohja triumfovali nad Škótkami 7:5. V piatkovom súboji o bronz zvíťazili vlaňajšie majsterky zo Švajčiarska nad Nórkami 8:4.
Aj v mužskej kategórii sa zo zlata radovali reprezentanti Švédska. Vo finále zvíťazili nad Švajčiarmi 5:4 po extra ende a získali už 13. titul majstrov Európy. Zo zisku bronzových medailí sa tešili Škóti, ktorí zdolali Talianov 9:3.
ME v curlingu - finále
ženy:
Škótsko - Švédsko 5:7
muži:
Švajčiarsko - Švédsko 4:5 po extra ende
