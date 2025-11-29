Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na ME v curlingu Švédsko zdolalo vo finále Švajčiarov a získalo titul

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zo zisku bronzových medailí sa tešili Škóti, ktorí zdolali Talianov 9:3.

Autor TASR
Lohja 29. novembra (TASR) - Švédske reprezentantky v curlingu si vybojovali titul majsteriek Európy. V sobotnom finále na podujatí vo fínskom meste Lohja triumfovali nad Škótkami 7:5. V piatkovom súboji o bronz zvíťazili vlaňajšie majsterky zo Švajčiarska nad Nórkami 8:4.

Aj v mužskej kategórii sa zo zlata radovali reprezentanti Švédska. Vo finále zvíťazili nad Švajčiarmi 5:4 po extra ende a získali už 13. titul majstrov Európy. Zo zisku bronzových medailí sa tešili Škóti, ktorí zdolali Talianov 9:3.

ME v curlingu - finále

ženy:

Škótsko - Švédsko 5:7

muži:

Švajčiarsko - Švédsko 4:5 po extra ende
.

