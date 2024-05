Na ME v modernej gymnastike kraľovali Bulharky

Výsledky viacboja v hlavnej kategórii /obruč-lopta-kužele-stuha/:



1. Stiliana Nikolovová (Bul.) 143,750 b. /35,700-37,200-36,050-34,800/

2. Sofia Raffaeliová (Tal.) 139,750 /36,300-35,500-34,000-33,900/

3. Darja Varfolemejevová (Nem.) 138,450 /35,500-36,600-35,100-31,250/

4. Borjana Kalejnová (Bul.) 135,550, 5. Daniela Munitsová (Izr.) 134,300

Budapešť 25. mája (TASR) - Bulharská moderná gymnastika triumfovala na ME v Budapešti, keď cez víkend získala štyri zlaté medaily. Stiliana Nikolovová sa špičkovými výkonmi vo všetkých štyroch náčiniach stala novou majsterkou Európy vo viacboji a spolu s kolegyňami z družstva má aj zlato z tímov.Ďalšie prvenstvá Bulharsko získalo vo viacboji spoločných skladieb a Borjana Kalejnová v cvičení obručou. Taliansko má zlatá zo spoločnej skladby s piatimi obručami a zásluhou Sofie Raffaeliovej aj za zostavu s loptou. Španielska spoločka dominovala so zostavou troch stúh a dvoch lôpt. Zostávajúce dva tituly vybojovali Izraelka Daniela Munitsová za individuálne kužele a Nemka Darja Varfolemejevová v cvičení so stuhou.V sobotu Nikolovová excelovala s loptou, kuželami a stuhou, v obruči mala tretie najlepšie cvičenie s neveľkou stratou za Raffaeliovou, ktorá skončila v súhrne zostáv druhá. Osemnásťročná Bulharka triumfovala s bodovým hodnotením 143,750 a s náskokom rovných štyroch bodov, bronzová úradujúca majsterka sveta Varfolemejevová zaostala 5,300 b. Mladučká Bulharka získala svoje prvé individuálne zlato z vrcholných podujatí, z ktorých sú od začiatku vojny na Ukrajine vylúčené pretekárky gymnastických veľmocí Ruska a Bieloruska. V nedeľu už nedokázala nadviazať na tieto výkony, štartovala v troch individuálnych náčiniach a získala len striebro v obruči. Nikolovová však má v sólach na konte už 11 medailí z MS a ME vo všetkých klasických disciplínach a na univerzálnom európskom tróne vymenila svoju krajanku Kalejnovú.Talianka Raffaeliová opäť nedosiahla na európsky titul vo viacboji, hoci má zlato z MS 2022. Po tomto triumfe zbierala zväčša druhé miesta, vlani vo viacboji na oboch šampionátoch, ale v Budapešti v nedeľu obhajovala dva tituly v individuálnych náčiniach a v lopte sa jej to aj podarilo. Pridala aj druhé miesto za stuhu a spolu s tímovou súťažou je jej bilancia zlato a tri striebra.Cez víkend už nesúťažli slovenské reprezentantky, v širokej konkurencii všetky tri skončili v kvalifikáciách. V štyroch náčiniach štartovala len Tereza Šaranová a najlepšie sa jej vodilo s obručou, obsadila 48. miesto s hodnotením 28,550. Za loptu dostala 26,100, kužele 27,000 a stuhu 25,400. V kvalifikácii viacboja mala súčet na 53. miesto. Berenika Bujňačeková dostala za obruč 24,750 bodov a s loptou skončila na 63. pozícií (25,950). Laura Fučelová s kuželami zacvičila za 22,950 a so stuhou obsadila 65. priečku (24.400). V juniorskej kategórii dosiahla pozoruhodné výsledky Xénia Benkovitsová. V kvalifikácii obruče obsadila 18. priečku s hodnotením 27,050, v stuhe bola dvadsiata (25,050).