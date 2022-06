Na Majstrovstvách Európy v modernej gymnastike zostal titul v Izraeli

Tel Aviv 19. júna (TASR) - Izraelská moderná gymnastka Daria Atamanová sa v sobotu na domácej pôde v Tel Avive stala majsterkou Európy vo viacboji so súhrnnou známkou 136,900. Striebro získala Bulharka Borjana Kalejnová (135,500) a bronz jej krajanka Stiliana Nikolovová (131,650). Na podujatí pre vojnové sankcie chýbajú ruské superfavoritky a silné Bielorusky.



Slovenské reprezentantky Michaela Žatková a Adriana Timková nepostúpili do finálovej 24-ky. V kvalifikácii obsadili 42., resp. 52. miesto z 83 štartujúcich. Zo štyroch náčiní (obruč, lopta, kužele, stuha) dostala Žatková najlepšie hodnotenie za cvičenie s kuželami (27,400). Toto náčinie prinieslo v týždni najlepšie umiestnenie aj slovenským juniorkám, Liliana Manová skončila na 23. priečke, Tereza Šaranová so stuhou na 27. mieste.



Vo viacboji spoločných skladieb obsadili Slovenky osemnáste miesto (39,400), titul získali Izraelky (69,950), tesne pred Taliankami (69,650), bronz ide do Azerbajdžanu (65,400). V sobotu sa v hlavnej kategórii udeľovala aj tretia sada medailí, tímové zlato získali Bulharky (333,150), druhé skončili Talianky (325,600) a tretie boli Izraelky (324,300), Slovenky skončili osemnáste (240,200).