Na ME v pretláčaní bude 90 Slovákov, želiezkami Debnárová a Bajčiová

Program 33. majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou v Bratislave:



nedeľa 5. mája: ľavá ruka - subjuniori do 15 rokov, juniori do 18 rokov a mladí pretekári do 23 rokov



pondelok 6. mája: pravá ruka - subjuniori do 15 rokov, juniori do 18 rokov a mladí pretekári do 23 rokov



utorok 7. mája: ľavá a pravá ruka - Masters



streda 8. mája: ľavá ruka - parapretláčači



štvrtok 9. mája: pravá ruka - parapretláčači



piatok 10. mája: ľavá ruka - muži a ženy



sobota 11. mája: pravá ruka - muži a ženy

Bratislava 3. mája (TASR) - Deväťdesiat slovenských reprezentantov sa od 5. do 11. mája predstaví na 33. majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou v bratislavskom Dome športu. Najväčšími želiezkami v ohni budú Lucia Debnárová, Barbora Bajčiová, Rebeka Martinkovičová a Peter Celes, ktorí pravidelne nosia domov medaily z vrcholných podujatí.Na ME v Bratislave bude štartovať najpočetnejšia slovenská výprava v histórii. Okrem ženských a mužských kategórii máme vysoké ambície aj medzi juniormi, k hlavným adeptom na cenné kovy patria Rado Varga či Tobias Roman. "" uviedol pre TASR Peter Kasan, viceprezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR).Podujatie odštartuje v nedeľu 5. mája o 9.00 h súťažami v ľavej ruke v kategóriach subjuniorov do 15 rokov, juniorov do 18 rokov a mladých pretekárov do 23 rokov. O 16.00 h sa uskutoční slávnostné otvorenie.dodal Kasan.Slovensko privíta európsku pretláčačsku elitu po druhý raz v histórii, pred 27 rokmi bol dejiskom kontinentálneho šampionátu Poprad. "vysvetlil Kasan.