VIDEO: Na ME v Šamoríne sa predstaví rekordný počet 16 Slovákov

Nominácia Slovenského zápasníckeho zväzu na ME v Šamoríne (7. - 13. apríla):



voľný štýl - muži: Robert Martin Mészáros (do 61 kg), Tajmuraz Salkazanov (do 74 kg), Achsarbek Gulajev (do 79 kg), Jermak Kardanov (do 86 kg), Boris Makojev (do 92 kg), Batyrbek Cakulov (do 97 kg), Adam Jakšík (do 125 kg)

voľný štýl - ženy: Réka Hegedüsová (do 53 kg), Lara Görcsová (do 59 kg), Viktória Földešiová (do 65 kg), Michaela Šeböková (do 68 kg), Zsuzsanna Molnárová (do 72 kg)

gréckorímsky štýl: Arnold Megály (do 55 kg), Oliver Oláh (do 77 kg), Denis Horváth (do 82 kg), Norbert Sipka (do 87 kg)



Bratislava 21. marca (TASR) - Na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne (7. - 13. apríla) sa predstaví 16 slovenských reprezentantov, čo je najviac v histórii. Medailové ambície majú predovšetkým voľnoštýliari, no domáce podujatie je veľkou príležitosťou ukázať sa na najvyššej úrovni aj pre mladé slovenské talenty.Do šampionátu zostáva menej ako mesiac a prípravy finišujú. "" informoval v piatok na tlačovej konferencii prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján Karšňák.Slovenský tím tvorí sedem voľnoštýliarov, päť voľnoštýliarok a štyria zápasníci v grécko-rímskom štýle. "," uviedol reprezentačný tréner Roman Ševčík.Medzi slovenské nádeje v kategórii žien patrí aj Viktória Földešiová. "," povedala slovenská reprezentantka vo váhe do 65 kg.V kategórii do 61 kg vo voľnom štýle nastúpi za Slovensko mladík Robert Martin Mészáros. "