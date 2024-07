Na ME18 v atletike 39 slovenských atlétov: Ambíciou sú dve medaily

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Necelý týždeň pred začiatkom majstrovstiev Európy do 18 rokov v atletike v Banskej Bystrici (18. – 21. júla) vrcholia prípravné práce na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla na Štiavničkách, ale aj na pridruženom rozcvičovacom štadióne a na tréningovom štadióne v zázemí Univerzity Mateja Bela. Šampionát je druhým najdôležitejším tohtoročným podujatím strešnej organizácie European Athletics po júnových ME v Ríme.



Pod Urpín smeruje rekordných 1190 mladých športovcov. Aj s členmi oficiálnych tímov je celkový počet 1743. Až na približne 2500 vzrastie po zohľadnení všetkých osôb podieľajúcich sa na zabezpečení súťaží a diania všeobecne. "Organizačný tím pracuje už desať dní pred podujatím. Rozložené sú už stany, prebrali sme ubytovacie kapacity, pracujeme na akreditácii, vybavuje sa celý štadión, aby bol pripravený na toto prestížne medzinárodné podujatie. Všetko ide podľa plánov a predpokladov,“ uviedol pre TASR prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok. V slovenskej nominácii je rekordných 39 mien – 23 dievčat a 16 chlapcov. V Banskej Bystrici, kam 22. – 23. júna bol účelovo situovaný národný šampionát príslušnej vekovej kategórie, tento týždeň absolvovali spoločné záverečné štvordňové sústredenie. Po ňom môžu krátko pobudnúť doma v záujme udržania psychickej pohody. „Je to rekordný počet slovenských atlétov v nominácii na európsky šampionát. Vytýčeným cieľom sú dve medaily, ďalšie tri umiestnenia v prvej osmičke a ešte päť v hornej šestnástke. Z predchádzajúcich troch šampionátov máme dve bronzové medaily – po jednej z Tbilisi 2016 a Győru 2018. Naposledy sme predvlani v Jeruzaleme získali tri piate miesta. V tomto kontexte sú teda tie ciele ambiciózne, ale som optimista. Jednotkou vo svetových tabuľkách je v tejto kategórii Laura Frličková v behu na 100 m cez prekážky, potom sú to chodci a chodkyne v prvej desiatke renkingu, ďalej je to medailistka z Banskej Bystrice štvorstovkárka Lenka Gymerská. Zaujímavá bude i diaľka dievčat. Verím, že športové 'šťastíčko' bude priať, vraví sa, že praje pripraveným a my sme veľmi dobre pripravení. Verím, že naši atléti ukážu to, čo majú natrénované," skonštatoval šéftréner slovenskej reprezentácie U18 Milan Laurenčík na piatkovom tlačovom brífingu na štadióne SNP Štiavničky v meste pod Urpínom.



Prémiovými partnermi šampionátu sú Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Fond na podporu športu a Slovakia Travel. Podujatie sa uskutočňuje na štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica. Jeho riaditeľ Matej Tóth deklaruje: "Za Duklu nemám žiadne obavy, že by sme niečo podcenili či zanedbali. Vyšli sme v ústrety všetkým požiadavkám zo strany organizátorov. Nenarazili sme na nič, čo by sme nevedeli splniť. Som presvedčený, že sme dobre pripravení a organizátorsky všetko zvládneme na vysokej úrovni. Využijú sa aj skúsenosti z organizovania Európskeho olympijského mládežníckeho festivalu EYOF 2022, ktorý sa v Banskej Bystrici vydaril. Verím, že cestu na štadión si nájdu aj diváci, keďže takmer v každej disciplíne bude súťažiť Slovák a máme i želiezka v ohni, ktoré môžu pomýšľať na najvyššie priečky.“



Okrem olympijského víťaza v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 boli na piatkovej tlačovej konferencii priamo v dejisku dorasteneckého kontinentálneho šampionátu aj dvaja adepti na budúce úspechy v tejto špecifickej súčasti atletiky – zhodne sa predstavia v chodeckých súpereniach na 5000 m na dráhe. "Mojím cieľom je obhájiť a ideálne aj vylepšiť pozíciu v tohtoročných tabuľkách a posunúť si osobný rekord," prezradila Petra Kusá, ktorá má maximum v tejto disciplíne 24:10,85. Utvorila si ho 24. mája v Banskej Bystrici v rámci mítingu TIPOS P-T-S, ktorý bol hlavnou medzinárodnou generálkou dejiska ME U18. V renkingu za rok 2024 je Kusá šiesta medzi prihlásenými. „Osobák“ si na „pétéeske“ pred necelými dvoma mesiacmi stanovil aj Lukáš Rosenbaum (21:40,57): "Mám ambíciu skončiť do šiesteho miesta."



Organizátori v piatok slávnostne odhalili aj kolekciu imidžových fotografií. Na snímky do propagačnej kampane Girl Power pózovali fotografovi Romanovi Benickému terajšie hlavné hviezdy slovenskej ženskej atletiky Gabriela Gajanová, Viktória Forster i Daniela Ledecká a s nimi trio potenciálnych nositeliek takéhoto statusu Laura Frličková, Lenka Gymerská a Ema Bendová. Na Štiavničkách nechýbal ani maskot šampionátu Spikey v malom vyhotovení aj veľkej oživenej verzii, v ktorej bude umocňovať atmosféru ME U18.