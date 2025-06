Na ME21 padlo 101 gólov, najlepší strelec Woltemade

Štatistiky hráčov po skončení ME do 21 rokov:



góly: 1. Nick Woltemade (Nem.) 6, 2. Harvey Elliott (Ang.) 5, 3. Nelson Weiper (Nem.) 4, 4. Djaoui Cisse (Fr.), Geovany Quenda (Portug.) a William Osula (Dán.) po 3, 4. Tomáš SUSLOV (SR) a ďalších 12 hráčov po 2 góly



asistencie: 1. Woltemade a Gustavo Sa (Portug.) po 3, 2. jedenásť hráčov Woltemade po 2



počas streleckých pokusov: 1. Elliott 20, 2. Mathys Tel (Fr.) 17, 3. Woltemade a Paul Nebel (Nem.) po 16



ŽK: 1. Mattia Zanotti (Tal.) 3, 2. Samuel KOPÁSEK (SR) a ďalších 24 hráčov po 2



ČK: 1. Zanotti, Wilfried Gnonto (Tal.), Ruben van Bommel (Hol.), Volodymyr Bražko (Ukr.), Youri Regeer (Hol.), Laša Odišaria (Gruz.) a Vladislav Blanuta (Rum.) po 1

štatistiky tímov:



góly: 1. Nemecko 17, 2. Anglicko 12, 3. Francúzsko 10, 4. Portugalsko a Dánsko po 9, 6. Holandsko a Španielsko po 7, 8. Taliansko a Česko po 5, 10. SLOVENSKO a ďalšie tri tímy po 4



počet streleckých pokusov: 1. Francúzsko 94, 2. Anglicko 93, 3. Nemecko 92, 4. Holandsko 71, 5. Španielsko 61, ..., 8. SLOVENSKO a Taliansko po 44



držanie lopty: 1. Španielsko 58 percent, 2. Anglicko 56,5, 3. Portugalsko 56, 4. Francúzsko 55,4, 5. Ukrajina 54,3, ..., 10. SLOVENSKO 48,67



ŽK: 1. Taliansko 16, 2. Anglicko 11, 3. Holandsko, Gruzínsko a Poľsko po 10, ..., 11. SLOVENSKO a Česko po 8



ČK: 1. Taliansko, Holandsko a Rumunsko po 2, 2. Španielsko, Gruzínsko a Ukrajina po 1

turnajové štatistiky:



góly: 101



góly na zápas: 3,26



minúty na gól: 28

Bratislava 29. júna (TASR) - Nemecký futbalista Nick Woltemade sa stal najlepším strelcom ME hráčov do 21 rokov na Slovensku. V drese zdolaného finalistu strelil 6 gólov. Na šampionáte ich padlo celkom 101 s priemerom 3,26 na zápas. Na gól bolo potrebných 28 minút.Druhé miesto v tabuľke strelcov obsadil Harvey Elliott z Anglicka, najlepší hráč turnaja mal o jeden zásah menej ako Woltemade. Na tretej priečke figuroval ďalší Nemec Nelson Weiper so štyrmi gólmi. Slovák Tomáš Suslov bol spoločne s ďalšími dvanástimi hráčmi na štvrtej priečke s dvoma gólmi.Strelecky najaktívnejší bol Elliott, ktorý si pripísal 20 pokusov. Za ním figuroval francúzsky reprezentant Mathys Tel so 17 strelami, o jednu menej mali Woltemade a jeho krajan Paul Nebel. Najviac, a teda tri asistencie, zaznamenali Woltemade a Gustavo Sa z Portugalska.Na čele tímových štatistík bolo so 17 gólmi Nemecko, v počte streleckých pokusov bolo najlepšie Francúzsko (94). Slovensko a ďalšie tri mužstvá strelili štyri góly a patrila im desiata priečka. Na rovnakej pozícii figurovali zverenci Jaroslava Kentoša v držaní lopty (48,67 percenta).