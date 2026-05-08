Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Šport

Na MetLife štadióne nainštalovali trávnik pre finále šampionátu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri výskume Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) experimentovala s výkonom rôznych trávnikov na špecializovanom krytom štadióne v Tennessee.

Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Trávnik, na ktorom sa odohrá finále nadchádzajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, nainštalovali na štadión MetLife blízko New Yorku päť týždňov pred začiatkom šampionátu. Hracia plocha má za sebou špecializovaný výskum a mesiace pestovania, aby poskytovala štandard požadovaný pre MS.

Pri výskume Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) experimentovala s výkonom rôznych trávnikov na špecializovanom krytom štadióne v Tennessee. „Je spravodlivé, aby najlepší hráči na planéte dostali tú najlepšiu trávu a my sa o to snažíme. Pokiaľ ide o zabezpečenie hracej plochy pre majstrovstvá sveta, mať tieto čísla z výskumu a všetky potrebné myšlienkové procesy bolo veľmi prospešné,“ citovala vedúceho manažéra ihrísk FIFA Davida Grahama agentúra AFP.

Vo štvrtok sa robotníci starali o čerstvo uložený trávnik, ktorý položili na štadióne MetLife s kapacitou 82.500 miest v desiatkach obdĺžnikových kusov. Na štadióne, na ktorom pôsobia tímy najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL New York Jets a New York Giants, sa doteraz hralo na umelej tráve. Na novom trávniku sa uskutoční osem stretnutí šampionátu vrátane finálového duelu 19. júla.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje