Na míting PTS príde svetová rekordérka v behu na 100 m prek. Amusanová

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Na atletickom mítingu PTS, ktorý sa vo štvrtok 20. júla bude konať premiérovo v Banskej Bystrici, bude štartovať svetová rekordérka v behu na 100 m prekážok Tobi Amusanová. Nigérijčanka sa na podujatí pokúsi prekonať 35 rokov starý rekord mítingu Bulharky Jordanky Donkovovej.



Donkovová prišla 9. júna 1988 na bratislavské Pasienky taktiež ako svetová rekordérka a zabehla čas 12,47 s. Vtedy zaostala za historickým maximom o 21 stotín sekundy, aby o dva mesiace neskôr dosiahla výkon 12,21 a tento čas vydržal ako svetový rekord nasledujúcich 28 rokov. V roku 2016 ho prekonala o stotinu sekundy Američanka Kendra Harrisonová, no Amusanová sa pred rokom na svetovom šampionáte v Eugene zaskvela v semifinále časom 12,12, aby následne aj získala titul svetovej šampiónky ešte rýchlejším časom 12,06, no už s nedovolenou podporou vetra.



V prebiehajúcej sezóne žiari na najkratších prekážkach najmä úradujúca olympijská šampiónka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika, no Amusanová sa na nedeľnom mítingu Diamantovej ligy v Chorzówe posunula už na druhé miesto svetových tabuliek časom 12,34. Na Štiavničkách bude mať možnosť po jej boku bežať aj slovenská ekipa Viktória Forsterová, Stanislava Škvarková, či Monika Baňovičová. Informoval Slovenský atletický zväz.