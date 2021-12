Na MM 4 krajín slovenský titul vybojoval Hagar

Výsledky MM 4 krajín:



Muži:



1. Matyáš Bělohradský 198,25 b.,

2. Georgij Reštenko (obaja ČR) 189,97,

3. Vladimir Samoilov (Poľ.) 187,54,

4. Adam HAGARA 180,91,

... 9. Michael NEUMAN (obaja SR) 154,8





ženy:



1. Ekaterina Kuraková (Poľ.) 190,06 b., 2

. Eliška Březinová (ČR) 168,83,

3. Júlia Lángová (Maď.) 168,07,

... 5. Ema DOBOZSOVÁ 153,78,

6. Alexandra Michaela FILCOVÁ (obe SR) 153,47





športové dvojice:



1. Ioulia Chtchetininová, Márk Magyar 170,51 b.,

2. Mária Pavlová, Balász Nagy (všetci Maď.) 156,93

3. Anna Herniková, Michal Wozniak (Poľ.) 121,38





tance na ľade:



1. Natalia Kaliszeková, Maksym Spodyriev (Poľ.) 181,09 b.,

2. Natálie Taschlerová, Filip Taschler (ČR) 179,95,

3. Marila Ignatevová, Danijil Szemko (Maď.) 168,23,

4. Mária Sofia PUCHEROVÁ, Nikita LYSAK (SR) 150,03

Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) - Český krasokorčuliar Matyáš Bělohradský vyhral medzinárodné majstrovstvá štyroch krajín v Spišskej Novej Vsi. Po krátkom programe mu v piatok patrilo druhé miesto, no v sobotnej voľnej jazde predstihol krajana Georgija Reštenka, keď triumfoval so ziskom 198,25 bodu. Slovenský titul si vybojoval Adam Hagara, ktorý dosiahol 180,91 bodu a v celkovom poradí skončil štvrtý. Michael Neuman (154,8) v konkurencii jedenástich krasokorčuliarov obsadil deviate miesto.Medzi ženami zvíťazila Poľka Ekaterina Kuraková (190,06) a obhájila minuloročné víťazstvo z Tešína. Najlepšia zo slovenských reprezentantiek, Ema Dobozsová, skončila na piatom mieste so ziskom 153,78 bodu. Po krátkom programe figurovala na šiestej priečke a vo voľných jazdách sa zlepšila o jednu pozíciu. Alexandra Michaela Filcová obsadila šieste miesto, po piatku bola štvrtá.V tancoch na ľade sa Márii Sofii Pucherovej s Nikitom Lysakom nepodarilo zlepšiť štvrtú priečku. Ich konečné skóre bolo 150,03, víťazný poľský pár Natalia Kaliszeková a Maksym Spodyriev získal 181,09 b.