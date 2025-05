Na Mölltaleri vzniklo unikátne tréningové centrum, Jaroš: Veľký krok

Flattach 22. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v akrobatickom lyžovaní a snoubordingu majú od apríla k dispozícii nové unikátne tréningové centrum, ktoré im pomáha v príprave na ZOH. Nachádza sa na ľadovci Mölltaler v Rakúsku a jeho súčasťou je špeciálne navrhnutý snowpark s parametrami zodpovedajúcimi trati ZOH s 18-metrovým Big Airom, 14-metrovým sidejumpom a railovými prekážkami. Centrum umožňuje športovcom profesionálnu prípravu na svetové podujatia aj v letných mesiacoch.



Projekt tréningového centra vytvoril Zväz slovenského lyžovania (ZSL) v spolupráci s Českým zväzom lyžiarov, Športovým centrom polície a Centrom Sportu MV OLYMP. „Našou ambíciou bolo vytvoriť podmienky, ktoré zodpovedajú príprave tímov ako Kanada, USA alebo Nový Zéland. Dostali sme unikátnu príležitosť posunúť top jazdcov i juniorov, ktorí majú potenciál stať sa svetovými jazdcami a výrazne zrýchliť ich progres pri osvojovaní nových trikov a zvyšovaní výkonnosti,“ uviedol v tlačovej správe ZSL Matej Matys, športovo-technický riaditeľ moderných disciplín ZSL a vedúci oddelenia pre rôzne športy Športového centra polície.



Medzi športovcami, ktorí sa pripravujú v novom centre už od 14. apríla, je aj slovenský snoubordista Samuel Jaroš. Ten momentálne figuruje na postupovej 30. pozícii v kvalifikácii ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Jeho šľapaje nasledujú mladé talenty ako Martin Józsa, Oliver Šebesta, Sára a Dorota Pitoňákové, Tadeáš Nedielka, Ella Görcsösová, Michal a Oliver Vigašovci či Max Legnavský. Z Česka sa zapojili napríklad Jakub Hroneš, Laura Zaveská či Kristián Salač. „Je neuveriteľné, čo sa podarilo a je to momentálne najlepšia príprava, akú si na zimné olympijské hry môžem priať. Je to veľký krok nielen pre mňa, ale aj pre ďalšiu generáciu jazdcov a verím, že vďaka tomuto tréningovému centru budeme mať viac športovcov na svetovej úrovni aj pre ZOH 2030,“ povedal Jaroš.



Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi aj zo strany trénerov. „Som rád, že máme takéto profesionálne ihrisko, ktoré poskytuje špičkové svetové parametre aj z pohľadu bezpečnosti pre športovcov a už po prvých tréningoch vidíme veľký prínos pre technické zručnosti,“ potvrdil Jarošov tréner Tomáš Murgač.



Podporu projektu vyzdvihol aj riaditeľ lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher Petr Nikl: „Na Mölltali sme zapichli pomyselnú zástavu na snowpark svetových parametrov. Sme radi, že vďaka skvelým podmienkam v tomto stredisku a spolupráci s partnermi tohto projektu majú najlepší slovenskí a českí športovci možnosť trénovať na olympijskej úrovni. Je to dobrá správa pre celú snowboardovú a freeski komunitu.“ Tréningové centrum bude počas celej sezóny slúžiť slovenským a českým reprezentantom ako aj vybraným talentovaným jazdcom do 8. júna.