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Na Monze sa objavil Bleskový McQueen, absolvuje čestné kolo

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Ilustračná fotka. Foto: FB/ACR Bratislava

Bol jednou zo sprievodných akcií v rámci víkendovej VC Talianska majstrovstiev sveta formuly 1.

Autor TASR
Monza 3. septembra (TASR) - Na talianskom motoristickom okruhu v Monze sa vo štvrtok objavil Bleskový McQueen. Bol jednou zo sprievodných akcií v rámci víkendovej VC Talianska majstrovstiev sveta formuly 1.

Tento počin prišiel v rámci oznámenia spolupráce medzi kráľovnou motošportu a Disney, ktorá bude trvať do roku 2028. Pri príležitosti 20. výročia od vydania animovanej rozprávky Autá absolvuje tento voz čestné kolo a safety car bude mať cez víkend špeciálne lakovanie s tematikou známej rozprávky.

Pod lakovaním by mal byť voz Pontiac Firebird, ktorý slúži ako Bleskový McQueen už od premiéry animovaného filmu v máji 2006.
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