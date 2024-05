Na MS je 6 trénerov cudzincov, Poľsko povedie Slovák Kaláber

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas tlačovej konferencie, na ktorej oznámil nomináciu Slovenska na ZOH 2022 v čínskom Pekingu (4.- 20. februára) v Bratislave 18. januára 2022. Foto: TASR – Martin Baumann

zoznam hlavných trénerov na MS 2024:



A-skupina:



Rakúsko: Roger Bader (Švajč.)



Kanada: Andre Tourigny



Česko: Radim Rulík



Dánsko: Mikael Chrintz-Gath (Švéd.)



Fínsko: Jukka Jalonen



V. Británia: Peter Russell (Škót.)



Nórsko: Tobias Johansson (Švéd.)



Švajčiarsko: Patrick Fischer







B-skupina:



Francúzsko: Philippe Bozon



Nemecko: Harold Kreis



Kazachstan: Galim Mambetalijev



Lotyšsko: Harijs Vitolinš



Poľsko: Róbert KALÁBER (SR)



SLOVENSKO: Craig Ramsay (Kan.)



Švédsko: Sam Hallam



USA: John Hynes

Bratislava 9. mája (TASR) - Šesť tímov bude mať na hokejových MS v Prahe a Ostrave (10.- 26. mája) zahraničného trénera. Patrí k nim aj Slovensko, ktoré už šiestykrát na svetovom šampionáte povedie Kanaďan Craig Ramsay. Na striedačke nováčika elitnej kategórie Poľska bude stáť slovenský kouč Róbert Kaláber. Najväčšie zastúpenie majú kormidelníci zo Švédska, ktorí povedú tri tímy.Sedemdesiattriročný Ramsay bude viesť striedačku Slovenska na šiestom šampionáte, bol šéftrénerom aj na ZOH 2018 a olympiáde v Pekingu v roku 2022, kde získal so slovenským výberom historický bronz. Slovákov priviedol dvakrát do štvrťfinále, pričom v Rige 2021 to dokázali po dlhých ôsmich rokoch a minimálne rovnaký cieľ budú chcieť dosiahnuť aj v Česku.Prvý krok k tomu môžu urobiť hneď v úvodný deň šampionátu, keď ich čaká Nemecko, ktoré opäť povedie Harold Kreis. Skúsený 65-ročný rodák z Kanady s nemeckým občianstvom na uplynulom šampionáte doviedol pri svojej premiére Nemcov až do finále, v ktorom jeho mužstvo prehralo 2:5 s favorizovanou Kanadou.Jediný Slovák medzi trénermi bude na poľskej striedačke. Päťdesiatštyriročný Kaláber pôsobí v Poľsku na klubovej úrovni od sezóny 2014/15 v GKS Jastrzebie. V ročníku 2020/21 prebral aj kormidlo pri národnom tíme, ktorý vytiahol z B-skupiny I. divízie najskôr do "áčka" a v minulom ročníku po 22 rokoch aj medzi elitu.Trénerskú stálicu majú na striedačke Fíni, s ktorými absolvuje jubilejný desiaty šampionát Jukka Jalonen. "Suomi" pod vedením 61-ročného kouča získali trikrát titul majstrov sveta a v Pekingu sa tešili aj z historického zlata na ZOH. Fíni oproti minuloročnému domácemu turnaju mierne omladili káder a nomináciu si za výborné výkony počas ligovej sezóny vyslúžil od Jalonena aj 17-ročný útočník Konsta Helenius. Ten si na prelome rokov zahral na juniorskom šampionáte a nedávno odohral aj MS do 18 rokov. Na súpiske Severanov figurujú síce iba štyri mená zo zámorskej NHL, napriek tomu vďaka svojej povesti turnajového mužstva, patria medzi ašpirantov na medaily.Okrem Ramsayho bude kanadský tréner viesť aj obhajcov titulu. Dôveru na striedačke "javorových listov" dostal opäť po zisku zlata Andre Tourigny, tréner Arizony Coyotes. Druhý zámorsky tím povedie druhýkrát v kariére John Hynes. Kouč Minnesoty má k dispozícii kvalitný výber, ktorého cieľ je získať prvý titul majstrov sveta od roku 1960. Hynes sa bude opierať v ofenzíve o Bradyho Tkachuka, Trevora Zegrasa či Colea Caufielda, v obrane púta pozornosť 20-ročný Luke Hughes, jeden z trojice adeptov na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika súťaže. Američania si na uplynulých troch turnajoch zahrali vo všetkých prípadoch o bronz, no získali ho iba v Rige.Nabitá súpiska plná hráčov z NHL radí medzi favoritov aj Švédov. "Tre Kronor" povedie na druhom turnaji za sebou 44-ročný Sam Hallam, ktorý dostal dôveru napriek štvrťfinálovému vypadnutiu. Tentoraz však tím okolo Erika Karlssona, Victora Hedmana, Rasmusa Dahlina či Lucasa Raymonda, bude mať iba najvyššie ambície, keďže "tri korunky" získali zlato naposledy v roku 2018 v Dánsku. Ďalší Švédi budú viesť Dánov (Mikael Chrintz-Gath) a Nórov (Tobias Johansson).V Prahe a Ostrave sa predstavia v hlavných trénerských úlohách aj dvaja Švajčiari. "Helvéti" vsadili na osvedčené meno a aj ďalší rok nechali pri kormidle Patricka Fischera, ktorý je s reprezentáciou už od sezóny 2015/16. Aj Rakúšania dali dôveru svojmu koučovi zo Švajčiarska Rogerovi Baderovi, ktorý ich dvakrát za sebou udržal medzi elitou.