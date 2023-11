Na MS v Busane sa predstaví okrem žien aj družstvo mužov Slovenska

Bratislava 10. novembra (TASR) - Na budúcoročných majstrovstvách sveta družstiev v kórejskom Busane (16. - 25. februára) budú štartovať oba reprezentačné tímy Slovenska. Ženy si pod vedením reprezentačného trénera Jaromíra Truksu vybojovali postup na svetový šampionát vďaka postupu do štvrťfinále na septembrových ME vo švédskom Malmö, mužom pri osemfinálovej účasti unikla miestenka o jedno kolo. Napokon však budú na MS 2024 štartovať.



Na zoznam 40 reprezentačných výberov sa kvalifikovali na základe postavenia v októbrovom svetovom rebríčku tímov, z ktorého získali miestenku ešte štyri najlepšie umiestnené európske krajiny (z doteraz ešte nekvalifikovaných) spĺňajúce zároveň podmienku osemfinálovej účasti na ME 2023.



V Busane sa bude bojovať aj o účasť na olympijských hrách v Paríži 2024, kam sa kvalifikujú štvrťfinalisti z MS. Vlani sa v čínskom Čcheng-tu do tejto fázy súťaže ženských družstiev dostali Slovenky, čím dosiahli historický úspech. Keby ho zopakovali, zahrali by si aj na podujatí pod piatimi kruhmi.



Novinkou v medzinárodnom stolnotenisovom kalendári je obnovenie Svetového pohára družstiev, tentoraz v novej podobe pre miešané tímy, ktorý sa uskutoční od 4. do 10. decembra v čínskom Čcheng-tu. Ani na tomto podujatí nebudú chýbať slovenskí reprezentanti. Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz.