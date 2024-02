Na MS v cyklokrose bude 11 Slovákov, najväčším želiezkom Chladoňová

Program MS v cyklokrose v Tábore:



piatok 2. februára



12.35 tímová časovka (Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Dorota Vojíšková, Tobias Hajkovský, Matej Ulík, Martin Surman, náhradníci: Tereza Kurnická, Samuel Fedor)





sobota 3. februára



11.05 juniorky (Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Dorota Vojíšková)



12.35 muži do 23 rokov



14.35 ženy elite





nedeľa 4. februára



11.05 juniori (Peter Šoltés, Tobias Hajkovský, Jakub Benča, Dominik Sochan, Samuel Fedor)



12.35 ženy do 23 rokov (Tereza Kurnická)



14.35 muži elite (Matej Ulík)



Tábor 1. februára (TASR) - Jedenásť slovenských reprezentantov sa predstaví na majstrovstvách sveta v cyklokrose, ktoré sa od piatka do nedele uskutočnia v českom Tábore. Okrem individuálnych štartov budú Slováci prvýkrát štartovať aj v tímovej štafete. Výbornú formu potvrdila ziskom medailí na nedávnych podujatiach Svetového pohára juniorka Viktória Chladoňová, jej výsledková bilancia ju radí medzi hlavné favoritky na zisk cenného kovu na MS.Chladoňová vybojovala v aktuálnej sezóne v sedemnástich štartoch sedem víťazstiev. Okrem toho nazbierala sedem druhých miest, dve tretie a len raz skončila mimo pódia - na 5. priečke.Program MS odštartuje v piatok o 12.35 h tímová časovka, kde sa prvýkrát predstaví i slovenská zostava. Pozornosť slovenských fanúšikov budú priťahovať aj preteky junioriek, ktoré v sobotu o 11.05 h odštartujú program druhého súťažného dňa. V nich sa okrem Chladoňovej predstavia aj šiesta pretekárka z ME Sofia Ungerová a Dorota Vojtíšková.V juniorskej kategórii má SR istých päť miesteniek v individuálnych pretekoch, v ktorých budú slovenské farby reprezentovať Peter Šoltés, Tobias Hajkovský, Jakub Benča, Dominik Sochan a Samuel Fedor. Šiesty junior Martin Surman sa predstaví v tímovej časovke. Preteky juniorov budú prebiehať v nedeľu o 11.05 h, po nich (12.35) čakajú súboje o majstrovský dres ženy do 23 rokov, vrátane Terezy Kurnickej. Program MS vyvrcholí pretekmi elite mužov (14.35), medzi nimi sa objaví aj Matej Ulík. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského zväzu cyklistiky.