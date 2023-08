Na MS v letnom biatlone v Osrblí bude štartovať 23 Slovákov

Osrblie 23. augusta (TASR) - Už vo štvrtok 24. augusta odštartujú v Osrblí majstrovstvá sveta v letnom biatlone. Na šampionáte budú súťažiť juniori, juniorky, muži a ženy z 24 krajín sveta, celkovo bude na podujatí bojovať o cenné kovy približne 260 pretekárov.



Šampionát odštartuje vo štvrtok superšprintmi juniorov a junioriek. Muži a ženy túto disciplínu absolvujú v piatok. V sobotu pôjdu všetky kategórie rýchlostné preteky, v nedeľu sa juniori a juniorky predstavia v stíhačke, mužov a ženy čakajú preteky s hromadným štartom. "Som veľmi rád, že po 20 rokoch sa nám podarilo opäť pritiahnuť svetový biatlon na Slovensko. Pozývam všetkých ľudí, aby sa prišli pozrieť na MS a podporili novú generáciu slovenských biatlonistov," povedal pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu biatlonu prezident Peter Vozár.



Na MS bude štartovať 23 slovenských biatlonistov. Medzi mužmi sa predstavia Michal Šima, ktorý pred dvoma rokmi na letných MS v Novom Měste na Morave získal dve piate miesta, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Matej Kazár, Tomáš Hasilla a Sebastián Ilavský. Medzi ženami budú Slovensko reprezentovať Mária Remeňová, Júlia Machyniaková, Henrieta Horvátová, Sára Pacerová a Lea Meszárošová. Najväčšie medailové šance bude mať Slovensko medzi juniormi a juniorkami, kde budú štartovať Jakub Borguľa a Ema Kapustová. Borguľa získal na marcových MS titul vo vytrvalostných pretekoch kadetov. "Príprava bola dobrá, myslím si, že sme veľa natrénovali. Cielime, samozrejme, hlavne na zimu, ale sme určite pripravení aj na toto. Po nominačných pretekoch sa cítim dobre a na domácich fanúšikov sa nesmierne teším. Mám nejaké ciele, ale nechám si ich pre seba. Niečo sa bude dať vymyslieť, ale ako vieme, v biatlone to závisí od streľby," povedal.



Aj Ema Kapustová už dosiahla niekoľko výborných výsledkov v juniorskom IBU pohári a na MS v letnom biatlone by mala útočiť na medailové pozície. "Príprava ide podľa plánu, máme za sebou už pár kvalitných sústredení. Pracujem na zlepšení všetkých slabých aj silných stránok. Minulý týždeň sme mali nominačné preteky, čo bola dobrá generálka pred MS. Aspoň som si mohla otestovať trať v súťažnom rytme a strelnicu. Keďže je to letné MS, špeciálne sme neladili formu, hlavným cieľom stále ostávajú zimné juniorské MS a ME. No je to dobrá príležitosť na porovnanie sa a ukázanie sa. Som zvedavá, akú atmosféru vytvoria fanúšikovia v Osrblí. Teším sa na pretekanie doma," uviedla Kapustová.



V juniorských kategóriách dopĺňajú nomináciu Slovenska Martin Cienik, Benjamín Belicaj, Matej Badáň, Bruno Melicher, Markus Sklenárik, Tamara Molentová, Kristína Makovínyová, Alžbeta Garguláková, Veronika Michalechová a Michaela Straková.



Najväčšou hviezdou MS v Osrblí bude Češka Markéta Davidová, majsterka sveta z klasického biatlonu z Pokljuky 2021 z vytrvalostných pretekov. Davidová zbierala úspechy už aj v letnom biatlone. Pred dvoma rokmi vyhrala na MS superšprint i stíhacie preteky. Silné pretekárky bude mať aj Ukrajina, ktorú budú reprezentovať Julia Džimová, Anastasija Merkušinová a Olena Bilosjuková, alebo Švédsko, za ktoré pôjdu Mona Brorssonová, olympijská víťazka zo štafety žien v Pekingu v roku 2022, a Johanna Skottheimová.



Aj u mužov budú štartovať známe mená zo SP. Diváci sa môžu tešiť na Jaspera Nelina zo Švédska, olympijského víťaza zo štafetových pretekov mužov v roku 2018, Lotyša Andrejsa Rastorgujevsa, Ukrajincov Arťoma Prymu, Antona Dudčenka a Dmitra Pidručného, ktorý v roku 2019 získal titul majstra sveta v klasickom biatlone v stíhačke, Belgičana Florenta Claudea, Lucasa Fratzschera z Nemecka alebo Vladimira Ilieva z Bulharska. Silný tím bude mať v Osrblí aj Česko, ktoré budú reprezentovať Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Jonáš Mareček.