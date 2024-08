Na MS v pretláčaní bude 19 Slovákov, aj Bajčiová a Debnárová

Kišiňov 14. augusta (TASR) - Devätnásť slovenských reprezentantov sa predstaví na MS v pretláčaní rukou v moldavskom Kišiňove (15.-25. augusta). Najväčšími želiezkami budú Barbora Bajčiová, ktoré slávila na májových ME v bratislavskom Dome športu zlaté double v kategórii nad 90 kg a Lucia Debnárová. Medzi seniormi zasiahnu do bojov aj Peter Čeleš a Radoslav Dobrovič.



V juniorskej kategórií figurujú v nominácii Tamara Stieranková, Samuel Kaučík, Radoslav Vanga, Eliška Ladvenicová, Ivana Pitáková a Nastasia Lilian Pastorková. V masters kategórií sa predstavia Peter Spusta, Peter Kasan, Martin Caletka, Marián Skrutek, Matúš Hlubík. Dagmar Petrová a Rastislav Tomaga. V kategórii zdravotne postihnutých budú štartovať Šimon Chlpatý a Ali Sendrei.



Bajčiová by v Kišiňove rada nadviazala na úspešné vystúpenie z Bratislavy. "Musím sa poďakovať výkonnému výboru za prejavenú dôveru a že nezabúdajú, čo sme s Luciou v našom športe dosiahli. Teším sa, že sa stretnem s priateľmi. Čo sa týka zlepšenia za uplynulú sezónu, sila išla hore a snažím sa cibriť aj techniku. Určite vidím progres a zlepšenie vo všetkých smeroch," uviedla pre oficiálny web Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR).



Viceprezident asociácie Peter Kasan nepovažuje termín MS za príliš šťastné riešenie. "Ladiť formu cez leto nie je vôbec jednoduché, chce to veľa odopierania a disciplíny. Medzi ME a MS bolo veľmi málo času a ešte k tomu svetový šampionát v auguste, to je ako leto v zime."