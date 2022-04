Na MSR v silovom trojboji padlo 20 rekordov, úspešný návrat Labáta

Výsledky MSR v Častej (víťazi):



muži:

-59 kg: Milan Gombár 467,5 kg



-66 kg: Jakub Person 452,5 kg



-74 kg: Miroslav Vlžák 625 kg



-83 kg: Michal Vavrinec 760 kg



-93 kg: Michal Majerech 770 kg



-105 kg: Kristián Slíž 925 kg



-120 kg: Samuel Lederleitner 930 kg



+120 kg: Ákos Labát 1060 kg





ženy:

-47 kg: Dominika Plevková 175 kg



-52 kg: Karolína Milatová 260 kg



-63 kg: Natália Mikulášová 422,5 kg



-69 kg: Ivana Horná 515 kg



-76 kg: Lucia Lebocová 352,5 kg





masters ženy:

M1 nad 40 rokov



-76 kg: Lucia Lebocová 352,5 kg





masters muži:

M1 nad 40 rokov

-74 kg: Miroslav Vlžák 625 kg



-83 kg: Marcel Rusnák 550 kg



-93 kg: Marián Bartánus 700 kg



-105 kg: Pavol Rehák 755 kg



-120 kg: Ján Baboľ 615 kg





M2 nad 50 rokov

-83 kg: Rudolf Kopčok 505 kg



-93 kg: Marián Daňo 610 kg



-120 kg: Juraj Stískal 713 kg





M3 nad 60 rokov

-59 kg: Štefan Koľšovský 467,5 kg



-74 kg: Jozef Trnka 495,5 kg



-83 kg: Jozef Klátik 435 kg



-93 kg: Dušan Cevár 445 kg



-105 kg: Ladislav Horný 575 kg





M4 na 70 rokov

-59 kg: Milan Gombár 467,5 kg

Častá 4. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v silovom trojboji Ákos Labát sa po prestávke vrátil na súťažné pódium na víkendových MSR v Častej, kde sa predstavil v hmotnostnej kategórii nad 120 kg. Zaskvel sa výkonom 410 kg v drepe, ktorým zlepšil národný rekord. O 2,5 kg prekonal doterajší rekordný výkon Róberta Valacha (407,5 kg) z roku 2019.Labátovi sa darilo aj v tlaku na lavičke, v ktorom vytvoril nový slovenský rekord s hodnotu 330 kg. V disciplíne mŕtvy ťah zdvihol 320 kg. Jeho celkový trojboj mal hodnotu 1060 kg. Labát sa predstaví v máji aj na ME v Plzni.V absolútnom poradí bez rozdielu hmotnosti na IPF GL body skončil pred Labátom s 94,14 bodmi na prvom mieste Kristián Slíž 94,63 bodov (majster SR - 105 kg). Drepol 365 kg, v tlaku na lavičke mal jeho výkon hodnotu 250 kg a v mŕtvom ťahu 310 kg.Ivana Horná, ktorá sa v júli predstaví na Svetových hrách v Birminghame, získala titul v kategórii do 69 kg s výkonmi drep 185 kg, tlak na lavičke 107,5 kg a mŕtvy ťah 222,5 kg. Zvíťazila aj v absolútnom poradí bez rozdielu hmotnosti s 89,06 IPF GL bodmi.Na MSR v silovom trojboji mužov, žien a masters v Častej sa za zúčastnilo dokopy 54 športovcov. Padlo 2dvadsať nových národných rekordov. Športovci plnili nominačné limity na blížiace sa ME, ktoré sa budú konať 3.-8. mája v Plzni.uviedol v tlačovej správe Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) viceprezident pre silový trojboj a zároveň riaditeľ súťaže Pavol Kovalčík.