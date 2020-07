Na najbližších dvoch ZOH by sa mohli predstaviť aj hráči z NHL

Toronto 1. júla (TASR) - Hokejisti zo zámorskej NHL by sa mohli predstaviť na zimných olympijských hrách v rokoch 2022 i 2026. Vyplýva to z pripravovaného návrhu novej kolektívnej zmluvy medzi vedením profiligy a Hráčskou asociáciou NHLPA, o ktorom v stredu informoval renomovaný kanadský novinár Pierre LeBrun.



Prípadná dohoda o umožnení štartu hráčov zo zámoria na olympiáde bude ešte podliehať rokovaniam s Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Hráči NHL štartovali na všetkých ZOH od Nagana 1998 až do roku 2014 v Soči. O štyri neskôr v juhokórejskom Pjongčangu však už chýbali, keďže zámorskú súťaž neprerušili. V roku 2022 sa ZOH uskutočnia v Pekingu a v roku 2026 v Miláne a v Cortine d'Ampezzo.