Na najbližších MS nemusia byť trojčlenné skupiny, vyhlásil Wenger

Berlín 5. decembra (TASR) - Na najbližších majstrovstvách sveta v roku 2026 nemusia byť trojčlenné skupiny, ako to navrhoval pôvodný plán turnaja. Počas šampionátu v Katare to povedal šéf globálneho rozvoju futbalu Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Arsene Wenger.



Rada FIFA odsúhlasila v januári 2017 rozšírenie počtu účastníkov MS z 32 na 48, pričom prvý turnaj sa takto odohrá o štyri roky v USA, Mexiku a Kanade. Tímy sa pôvodne mali rozdeliť do 16 trojčlenných skupín a prvé dva z každej by postúpili do šestnásťfinále. Navrhovaný formát však čelí veľkej kritike a Wenger priznal, že sa môže zmeniť.



"Ešte to nie je rozhodnuté, ale bude to 16 skupín po troch, 12 po štyroch alebo dve strany so šiestimi skupinami so štyrmi účastníkmi, akoby ste organizovali dva turnaje s 24 tímami. Rozhodne o tom Rada FIFA a myslím, že sa tak stane na budúci rok," povedal.



FIFA podľa posledných správ uvažuje aj o zavedení penaltových rozstrelov v skupinách, pričom víťazné tímy by dostali dodatočný bod. Informovala agentúra AFP.