Na obrat stačili Humennému tri minúty, Linet: Sila mužstva

Humenné 18. novembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné sa do extraligového kolotoča vrátili po reprezentačnej prestávke tým najlepším možným spôsobom. Zemplínčania zvládli otočiť piatkový zápas Tipos extraligy proti Novým Zámkom a vyhrali 5:4. Dvojgólové manko zmazal nováčik v priebehu 31 sekúnd a o víťazný gól sa o tri minúty postaral domáci odchovanec Filip Vaško.



Už ako tradične pri Laborci viedli prví Humenčania. Tentoraz ich poslal do vedenia presnou ranou ihneď po vhadzovaní na začiatku druhej polovice prvej tretiny Lukáš Handlovský. Ešte do konca prvej časti ale Novozámčania dvakrát skórovali, a keď v prostrednej tretine pridali hostia ďalšie dva góly, nespokojnosť na tribúne začala narastať, z hľadiska sa ozýval aj piskot. "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, šli sme do vedenia, súper ale vyrovnal. My sme sa nevzdávali, vedeli sme, že je pred nami v podstate celý zápas a začína sa od nuly. Potom Nové Zámky využili dve presilovky, ktoré nás dali dole," zhodnotil priebeh prvých dvoch tretín humenský útočník Jakub Linet. Práve ten naštartoval začiatok veľkého obratu gólom ešte pred druhým klaksónom, na ktorý nadviazal druhým presným zásahom v poslednej tretine riadnej hracej doby. "Do tretej tretiny sme však nastúpili koncentrovane. Keď sme dali jeden, dva góly, potom sa to rozbehlo a momentum bolo na našej strane. Nakoniec sa nám podarilo zápas otočiť, čo je výborné," pokračoval majster z uplynulej sezóny najvyššej hokejovej súťaže. "Pred treťou tretinou sme si povedali, aby sme nepanikárili, stále bolo pred nami ešte celých dvadsať minút. Tak ako oni dali tri rýchle góly, tak ich môžeme dať aj my. A to sa aj potvrdilo. Ukázala sa sila mužstva, pretože nie každý dokáže otočiť zápas, keď prehráva o tri góly," zakončil svoje rozprávanie Linet.



Okrem nového trénera Martina Štrbu zažil proti Novým Zámkom premiéru v humenskom tíme aj fínsky útočník Niklas Lucenius. Tridsaťštyriročný rodák z Turku naposledy pôsobil vo francúzskej Ligue Magnus, keď obliekal dres Rouenu. "Dobrá atmosféra, výborná tretia tretina z našej strany. Bol to pre mňa prvý zápas po viac ako šiestich mesiacoch. V prvých dvoch tretinách som sa stále len snažil dostať do zápasu, v tretej to už bolo ale lepšie. Je to super začiatok pre tím s novým trénerom, tak poďme ďalej," vyhlásil odhodlane Lucenius pri hodnotení zápasu.



Nové Zámky pôsobili väčšinu zápasu ako sebavedomý tím, ktorý si nenechá dvojgólové vedenie utiecť a to najmä v prostrednej tretine, keď štvrtý puk za chrbát Galimova dostal Loggins po kombinácii do prázdnej brány. "Hrali sme dobrý hokej, päťdesiatpäť minút hráči plnili to, čo sme si povedali, až na nejaké výnimky, keď sme strácali puky. V globále sme boli lepším tímom. Nevieme, čo sa presne stalo, musíme si to zanalyzovať. Spravili sme nejaké chyby, ktoré by sa nemali stávať. Súper to využil, bol potom v laufe a my sme sa už nedokázali vrátiť do zápasu," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner hostí Erik Čaládi.



"Býci" na východe neuspeli, ale tréner im vyslovil za predvedený výkon pochvalu. Nič to však nemení na tom, že Novozámčania vyhrali z predošlých siedmich zápasov len v jedinom prípade. "Pracujeme na tom, nemali sme dobrý záver pred reprezentačnou prestávkou. Počas nej sme pracovali na tom, aby sme to zlepšili a dnes to vyzeralo, že sme pracovali dobre. Hráčov chcem ale aj pochváliť, pretože bojovali, ale možno si príliš skoro už mysleli, že vyhráme," zakončil sklamaný Čaládi.