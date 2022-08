Na OH 2024 v Paríži bude menej áut, pribudnú jazdy mestskou dopravou

Paríž 31. augusta (TASR) - Organizátori OH 2024 v Paríži v snahe o zníženie ekonomických nákladov chcú, aby účastníci využívali menej servisných áut a častejšie využívali verejnú dopravu, najmä metro.



Parížski organizátori chcú, aby členovia organizačného štábu, ale aj výpravy a fanúšikovia používali menej áut a autobusov ako na minuloročných olympijských hrách v Tokiu, na ktorých bol počet pracovníkov, členov výprav a fanúšikov v dôsledku pandémie COVID-19 oveľa nižší ako zvyčajne. Takže pracovníci, ktorí mohli na posledných hrách používať vyhradené olympijské dopravné pruhy, budú namiesto toho o dva roky jazdiť v parížskom metre. "Vďaka MOV a združeniu určitého počtu vozových parkov znížime počet vozidiel o 30 až 40 percent v porovnaní s uplynulými OH," povedal výkonný riaditeľ organizačného výboru Etienne Thobois.



Trojdňová kontrola olympijského plánovania sa uskutočnila v čase, keď inflácia vo Francúzsku prekročila 6 percent a zaťažila celkový rozpočet hier vo výške viac ako 8 miliárd eur. "Samozrejme, nie som naivný a viem, že svet sa zmenil," povedal vedúci inšpekčného tímu MOV Pierre-Olivier Beckers-Vieujant. "Neexistuje žiadna krajina, ktorá by zostala nedotknutá infláciou."



MOV dá organizátorom OH 2024 približne 1,6 miliardy eur zo svojich príjmov z vysielania a od sponzorov na organizovanie letných hier, ktoré zvyčajne prekračujú pôvodné odhady rozpočtu pri uchádzaní sa o hry.