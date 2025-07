Na OH v Los Angeles by mohli premiérovo štartovať aj bejzbalisti z MLB

Washington 15. júla (TASR) - Na olympijských hrách v Los Angeles 2028 by mohli premiérovo štartovať aj bejzbalisti z MLB. Uviedol to to predseda hráčskej asociácie najprestížnejšej severoamerickej súťaže Tony Clark.



Bejzbal sa na olympiáde objavil ako oficiálna súťaž už šesťkrát, no vždy bez hráčov z MLB. V Los Angeles sa pod päť kruhov vráti po ôsmich rokoch, hrať sa bude od 15.-20. júla 2028 na štadióne Los Angeles Dodgers. „Je ešte veľa práce, ktorú bude treba vykonať. Veríme však, že sa všetky problémy podarí vyriešiť,“ uviedol Clark podľa AP a prezradil, že medzi hlavné prekážky patria otázky poistenia hráčov a zmluvy s televíznymi vysielateľmi.