Na OH v Paríži bude k dispozícii 82 miest, rovnako ako v Tokiu

Paríž 7. decembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) finálne schválil kvalifikačnú cestu vodného slalomu na OH 2024 v Paríži, na ktorých bude mať premiéru nová disciplína kajak kros. K dispozícii bude podľa portálu canoe.sk celkovo 82 miest – 41 mužov a 41 žien – rovnaký počet ako na OH v Tokiu. Francúzsku bude pridelené jedno miesto v kvóte športovcov pre každé pohlavie.



Športovec môže získať miestenku len na jedno podujatie pre svoju krajinu. Z jednej krajiny sa bude môcť kvalifikovať celkovo šesť športovcov – po jednom v mužskom a ženskom kajaku, mužskom a ženskom kanoe a mužskom a ženskom kajak krose. Zatiaľ čo iba jeden športovec z každej krajiny bude môcť súťažiť v kajakárskych a kanoistických disciplínach, dvaja športovci budú môcť súťažiť v kajak krose. Schválený postup vysvetľuje, ako budú pridelené kvóty pre športovcov prostredníctvom globálnych a kontinentálnych kvalifikačných súťaží, a tiež stanovuje časový harmonogram kvalifikácie.



Globálnou kvalifikáciou budú majstrovstvá sveta 2023 v londýnskom Lee Valley v septembri, kde bude v ponuke 15 miesteniek v mužskom aj ženskom kajaku a 12 v mužskom a ženskom kanoe. V ponuke bude jedna olympijská pozícia v každom z mužských a ženských kanoistických a kajakárskych disciplín na kontinentálnych kvalifikáciách, na ktorých ale nebudú k dispozícii žiadne kvóty pre kajak kros. Ďalšou možnosťou získať miesto do Paríža sú teda pre slovenský tím Európske hry v poľskom Krakove, na ktorých je určená kvóta 1 miestenka pre kajak i kanoe muži i ženy a uskutočnia sa 29. júna až 2. júla 2023.



V roku 2024 zorganizuje Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) v Prahe globálnu kvalifikačnú súťaž v kajak krose, kde sa rozdelia tri olympijské miestenky v mužskom aj ženskom kajak krose. Zúčastniť sa budú môcť len športovci, ktorí sa ešte nekvalifikovali do kvóty na kanoe alebo kajaku. Každá krajina bude môcť prihlásiť troch športovcov na pohlavie do celosvetovej kvalifikácie v kajak krose a najvyššie hodnotené oprávnené krajiny v každom pohlaví získajú olympijskú miestenku.



"Oficiálne schválenie kvalifikácie pre Paríž 2024 signalizuje strelu zo štartovacej pištole, aby krajiny začali pripravovať svoj program a národnú kvalifikáciu na ďalšie olympijské hry," uviedol predseda sekcie kanoistiky na divokej vode ICF Jean-Michel Prono. "Pridanie kajak krosu je vzrušujúcim prvkom pre ďalšie olympijské hry a poskytne krajinám príležitosť predviesť na svetovej scéne ďalšieho elitného športovca. V mnohých ohľadoch je kvalifikácia na olympiádu rovnako vzrušujúca a niekedy rovnako náročná ako súťaž na olympiáde, takže sa tešíme na to, čo by malo byť fascinujúcou prípravou na Paríž 2024."