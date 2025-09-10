< sekcia Šport
Na Okolo Slovenska budú tri WorldTeams, zo Slovákov chce uspieť Kubiš
Účasť potvrdili tri tímy najvyššej kategórie UCI WorldTeams - belgický Soudal-QuickStep, holandská Visma Lease a Bike a austrálsky Jayco-Alula.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. septembra (TARS) - Na 69. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska potvrdili účasť tri tímy z najvyššej kategórie a štyri UCI ProTeams. Z najväčších mien prisľúbili účasť francúzsky šprintér Paul Magnier zo stajne Soudal Quick-Step či belgický vrchár Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), chýbať nebude momentálne najlepší domáci pretekár Lukáš Kubiš so svojím tímom Unibet Tietema Rockets. Tohtoročná trasa povedie z Bardejova na vrch Kohútka v Javorníkoch, situovaný na slovensko-českej hranici. Podujatie odštartuje v stredu 17. a vyvrcholí v nedeľu 21. septembra. Odvysielajú ho v priamom prenose RTVS aj televízia Eurosport.
Najväčšie domáce etapové preteky, ktoré sú zaradené do kategórie UCI 2.1, sa po roku vrátili ku svojmu tradičnému septembrovému termínu. Vlani sa posunuli na júnový pre olympijské hry v Paríži. „Verím, že zažijeme opäť skvelé podujatie, tak ako tomu bolo po minulé roky. Myslím si, že Stanislav Holec vybral skvelú trať a Ľudovít Lučanič zohnal skvele tímy. Napríklad Soudal či Visma, v nich je každý cyklista hviezda. Každý rok máme päť dresov. Ten pre najlepšieho Slováka sa vyhlasuje len na pódiu, teraz sme však dostali od UCI výnimku a tento dres uvidíme aj vo všetkých piatich etapách. Pri bodovacej súťaži sme prešli na oficiálnu farby Škody, takže máme zelený dizajn ako všade vo svete,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
Diváci sa po dvoch rokoch môžu znova tešiť na priamy prenos z pretekov. Každý deň bude na oboch staniciach dvojhodinový prenos. Najprv štvrťhodinový zostrih predchádzajúcej etapy, následne hodinu a pol priamy prenos a na záver vyhlásenie víťazov a rozhovory.
Prvá etapa bude mať štart aj cieľ v Bardejove, následne sa pelotón presunie zo Svidníka do metropoly východu Košíc. Tretia etapa povedie z Kežmarku do Banskej Bystrice, štvrtá z Vráblov do Sládkovičova a záverečná piata z Novej Dubnice na vrch Kohútka. Šancu dostanú špičkoví vrchári, klasikári aj šprintéri, no tentokrát sa nepôjde časovka. „Trasa nie je extrémne ťažká, to sme zvolili z viacerých dôvodov, ale hlavne pre to, že majstrovstvá sveta vo Rwande budú čisto pre vrchárov. U nás dostanú šancu aj klasikári a šprintéri. Trať bude veľmi technická a bude sa na čo pozerať,“ uviedol veliteľ konvoja a zostavovateľ trate Stanislav Holec, s tým, že na trase bude len jedno stúpanie 1. kategórie. Ostatné budú 2. a 3. kategórie. Najvyšším bodom bude stúpanie na Vernár.
Účasť potvrdili tri tímy najvyššej kategórie UCI WorldTeams - belgický Soudal-QuickStep, holandská Visma Lease a Bike a austrálsky Jayco-Alula. Na štarte bude aj trinásť kontinentálnych tímov vrátane oboch slovenských Dukla Banská Bystrica a Pierre Baguette Cycling a štyri Pro tímov. Dokopy sa na slovenských cestách predstaví 140 pretekárov z 20 tímov. Najväčšie zastúpenie by mali mať Taliani, v prihláškach, ktoré sa ešte môžu zmeniť, je ich 23. Na podujatí bude štartovať viacero domácich pretekárov vrátane Lukáša Kubiša. Symbolické štartové číslo 1 ponesie skúsený Alessandro de Marchi z tímu Jayco AlUla, ktorý tak nadviaže na minuloročné víťazstvo tímového kolegu Maura Schmida. Talian je trinásty rok jazdcom tímu World Tour a tretí rok oblieka dres austrálskeho tímu Jayco AlUla. V minulosti bol aj spolujazdcom bratov Petra a Juraja Saganovcov v tíme Cannondale.
Organizátori sa už teraz pripravujú aj na budúci jubilejný 70. ročník, ktorý by chceli predĺžiť o ďalšiu etapu. „Chceme dať jeden deň navyše, ale musí nám to schváliť UCI. Aby sme mali nejakú kratšiu časovku alebo prológ a päť etáp. Taktiež chceme, aby sa 70. ročník skončil na Kráľovej holi. Je to ikonické stúpanie a keď sa tam podarí spraviť asfaltová cesta, tak budeme šťastní. Výhľad odtiaľ je nádherný,“ dodal Privara.
trasa:
1. etapa: Bardejov - Bardejov, 141,2 km
2. etapa: Svidník - Košice, 169,4 km
3. etapa: Kežmarok - Banská Bystrica, 191,7 km
4. etapa: Vráble - Sládkovičovo, 169,1 km
5. etapa: Nová Dubnica - Kohútka, 124 km
tímy:
UCI WorldTeams: Soudal Quick-Step (Belg.), Visma Lease a Bike (Hol.), Jaco AlUla (Aus.)
UCI ProTeams: Lotto DSTNY (Belg.), Unibet Tietema Rockets (Fr.), Solution Tech Vini Fantini (Tal.), Novo Nordisk (USA)
UCI Continental Team: Dukla Banská Bystrica (SR), Pierre Baguette Cycling (SR), ATT Investments (ČR), Elkov Kasper (ČR), Groupama FDJ (Fr.), XDS Astana Development (Kaz.), Biesse Carrera Premac (Tal.), Volkerwessels Cycling (Hol.), Adria Mobil (Slovin.), Karcag Cycling Épkar Team (Maď.), Diftar Continental Cyclingteam (Hol.), Illes Balears Arabay (Šp.), Mazowsze Serce Polski (Poľ.)
