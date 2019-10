Na Oktagon Prime 2 Štrbák vybodoval Limu, Wittner prehral s Kertészom

Výsledky Oktagon Prime 2:



Maté Kertész (Maď.) - Jozef Wittner (SR) /Kertész v 1. kole na TKO/



Miroslav Štrbák (SR) - Max Lima (Port.) /Štrbák na body/



Václav Mikulášek (ČR) - Branislav Zuzák (SR) /Mikulášek v 1. kole na TKO/



Tomáš Linh Le Sy (ČR) - Denis Tripšanský (SR) /Le Sy v 2. kole na KO/



František Fodor (SR) - Samuel Daňko (SR) /Fodor v 3. kole TKO/



Jakub Dyk (ČR) - Matúš Šutka (SR) (Dyk na body/



Andrej Kalašnik (SR) - Dávid Sokolovský (SR) /Kalašnik na body/



Ladislav Majerník (SR) - Dominik Engel (SR) /Majerník v 2. kole na RNC/



Aziz Dauliatov (Kirg.) - Martin Mucha (SR) /Dauliatov v 2. kole RNC/



Matyás Viszlay (Maď..) - Roman Hulla (SR) /Viszlay v 2. kole KO/

Košice 26. októbra (TASR) - Víťazstvom Matého Kertésza nad domácim Jozefom Wittnerom sa skončil hlavný zápas podujatia Oktagon Prime 2 v MMA. Maďarský bojovník zdolal svojho súpera v závere 1. kola technickým knokautom. Jedným z ťahákov hlavnej karty bol aj duel Miroslava Štrbáka s Portugalcom Maxom Limom, ktorý priniesol víťazstvo na body pre domáceho reprezentanta.Štrbák s Limom predviedli atraktívny zápas, ktorého výsledok museli určiť až rozhodcovia. Tí sa jednoznačne priklonili na stranu Štrbáka, ktorý tak upravil svoju profesionálnu bilanciu na 18 víťazstiev a 9 prehier.priznal Štrbák pre TASR.Pôvodne mal v Košiciach nastúpiť proti Karolovi Ryšavému, no ten sa zranil v záverečnom týždni prípravy.poznamenal Štrbák, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou najbližšie predstaví 15. februára na turnaji v Bratislave." dodal.Domáci Jozef Wittner chcel nadviazať na aprílové víťazstvo na premiérovom podujatí Oktagon Prime, no tentoraz mu hlavný zápas večera nevyšiel. Proti Kertészovi sa predstavil v kategórii do 77 kg, no napriek odhodlaniu ťahal za kratší koniec. Maďarský bojovník ukončil zápas v prvom kole.povedal Wittner.Jeho bilancia je po stretnutí s Kertészom 12:2 a prehrou sa mu vzdialila vidina zápasu o titul. "uviedol Wittner.