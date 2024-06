Na olympiáde vo Francúzsku sa budú snažiť športovcom variť zdravo

Paríž 1. júna (TASR) - Na olympijských hrách, ktoré sa začnú v júli vo Francúzsku, nebudú pre 15.000 športovcov podávať žiadne hranolčeky. V reštaurácii v srdci olympijskej dediny bude chýbať aj foie gras, zato nebude núdza o vegetariánske hotdogy či müsli. TASR o tom informuje na základe článku v New York Times.



Šéfkuchári, ktorí budú pripravovať jedlá pre športovcov počas olympijských a paralympijských hier, stavili na tzv. zdravé jedlá od sladkých zemiakov s hummusom cez cviklový falafel po grilovaný baklažán. Tie majú ďaleko od klasickej francúzskej kuchyne vyberaných omáčok s množstvom masla.



Ale toto sú hry 21. storočia na otepľujúcej sa planéte a ekologické otázky hrajú prím. Samozrejme, športovci musia podávať výkony, čomu zodpovedajú aj ich nároky na výživu.



"Ale hranolčeky sú príliš riskantné pre obavy z nebezpečenstva požiaru pri fritézach. Nie pre foie gras, pretože na zvieratá myslí každý, a nie avokádam, pretože sa dovážajú z veľkej diaľky a spotrebúvajú veľa vody," uviedol Charles Guilloy, jeden zo šéfkuchárov.



Aké teda budú tieto ekologické hry bez francúzskych hranolčekov? Športovci si stále budú môcť pochutnať na francúzskych syroch, teľacom mäse, ale bez ťažkej omáčky, či na bagetách. V jedálni olympijskej dediny sa bude podávať približne 500 rôznych jedál, no s dôrazom na ekológiu a zdravie.



Na hrách sa očakáva približne 15 miliónov návštevníkov a pre Francúzsko, a najmä Paríž, to predstavuje výzvu, ako prepojiť tradičnú kulinársku kultúru so súčasnými výzvami v oblasti zdravia a klímy.



Toto je kritický moment pre francúzsku kuchyňu, ktorej rodokmeň je nesporný, ale jej imidž chradne. Veď koľko palcov hore (like) by dnes dostalo hovädzie bourguignon popri ceviche (tradičné peruánske jedlo zo surovej marinovanej ryby) alebo nutrične vyváženej havajskej poke miske?



V máloktorej krajine je rituálne stretnutie pri stole také dôležité ako vo Francúzsku. K tomu je potrebné pridať hrdosť na pestrú produkciu regionálnych potravín a vín.



"Najlepšia gastronómia je v našej DNA," vyhlásil Alain Ducasse, jeden z najuznávanejších francúzskych šéfkuchárov, ktorý bol vybraný, aby pripravil otváraciu večeru pre hlavy štátov 26. júla na Olympijských hrách.



"Je tu však nová medzinárodná výzva," dodal. Na olympiáde bude k dispozícii aj ázijská kuchyňa, afro-karibské jedlá, vegetariánska shawarma, hamburgery (mäsové aj vegetariánske), blízkovýchodné jedlá a halal kuchyňa. Na požiadanie bude aj kóšer jedlo.



Túto obrovskú cateringovú výzvu má na starosti francúzska spoločnosť Sodexo Live!, pobočka spoločnosti Sodexo, ktorá celosvetovo zamestnáva 420.000 ľudí v stravovacích službách. Má skúsenosti s občerstvením na Super Bowl či Roland Garros, ale rozsah tejto výzvy je jedinečný.



"Budeme mať 6000 zamestnancov. Naším cieľom je, aby sa každý cítil ako doma a aby sme spojili výživu, ktorú športovec potrebuje, s gastronomickým pôžitkom," vyhlásila Nathalie Bellon-Szabová, generálna riaditeľka Sodexo Live!.