Na olympijský oheň čakalo v stredu v Marseille 150.000 divákov

Marseille 8. mája (TASR) - Olympijský oheň v stredu dorazil do Francúzska. Ceremoniál sledujúci 150-tisícový dav bol prvou veľkou skúškou pre organizátorov a bezpečnostné zložky pred tohtoročnými OH v Paríži. Prenesenie ohňa do Marseille z gréckej Olympie odštartovalo 12.000 kilometrov dlhú štafetu s pochodňou cez Francúzsko a vzdialené zámorské územia.



Organizátori dúfali, že prvé verejné predstavenie im pomôže vybudovať vzrušenie pred očakávanou olympiádou, do ktorej zostáva 79 dní. "Na toto sme čakali veľmi dlho. Je to tu, sto rokov po posledných hrách v Paríži sa olympiáda opäť vracia domov," citovala agentúra AFP šéfa organizačného výboru a bývalého vodného slalomára Tonyho Estangueta.



Verejnosť mohlo sledovať odovzdávanie ohňa v stredu večer, priniesla ho historická loď Belem. Plachetnica z 19. storočia absolvovala 12-dňovú cestu z Grécka. "Urobíme to veľkolepé, krásne a zároveň prístupné," vyjadril sa pred slávnostným ceremoniálom starosta Marseille Benoit Payan.



Viac ako tisíc ďalších lodí sprevádzalo príchod Belemu a organizátori očakávali, že približne 150.000 ľudí bude svedkami toho, ako oheň vstúpi na breh v zrekonštruovanom marseillskom prístave, ktorý bude počas OH hostiť podujatia v jachtingu.