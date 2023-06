Na otvorení Svetových hier Špeciálnych olympiád je aj 76 členov SR

Berlín 18. júna (TASR) - V Nemecku odštartovali v sobotu večer 16. Svetové hry Špeciálnych olympiád. Slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutočnil na Olympijskom štadióne v Berlíne, kde sa vyše 50.000 divákom predstavilo 7000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo 187 krajín sveta. Ceremoniál si užila aj 76-členná výprava Špeciálnych olympiád Slovensko.



Svetové hry Špeciálnych olympiád v Berlíne sú tento rok najväčším inkluzívnym športovým podujatím na svete, zviditeľnia talent, schopnosti a úspechy športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z celého sveta. Slovensko reprezentuje v nemeckej metropole 38 športovcov v dvanástich športoch, celá výprava má však historicky najväčší počet členov - až 76. "Slávnostné otvorenie Svetových hier Špeciálnych olympiád malo všetky atribúty olympijského ceremoniálu. Vztyčovanie vlajky, zapálenie ohňa nemeckou športovkyňou Sophie Rensmannovou s Downovým syndrómom, ako aj slávnostný nástup všetkých výprav. Naša výprava zaujala v bielo-sivo-čiernom oblečení s červenými doplnkami, ako aj plecniakmi od ÚĽUV-u či mašľami a stužkami vo vlasoch dievčat v slovenských farbách, ktoré vyrobila slovenská športovkyňa s intelektuálnym znevýhodnením Katarína Kostelníková," uviedla v tlačovej správe Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.



Hry oficiálne otvoril nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, pripojili sa k nemu aj berlínsky primátor Kai Wegner a nemecká ministerka vnútra a sociálnych vecí Nancy Faeserová. Najväčších ovácií sa dočkala výprava z Ukrajiny. Športovci z Ruska a Bieloruska neštartujú v Berlíne z dôvodu prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vrcholom programu bolo vystúpenie nórskej skupiny Madcon so skladbou Are you ready či známej americkej skupiny Blue Man Group, Na štadióne nechýbal maskot hier – srdiečko Unity.



Slovenskí športovci s intelektuálnym znevýhodnením budú na hrách súťažiť v 12 športoch – v atletike, boccii, cyklistike, jazdectve, modernej gymnastike, plávaní, stolnom tenise, tenise, golfe, jazde na kolieskových korčuliach a v unifikovanom tenise, v unifikovanom stolnom tenise, v unifikovanom futbale a v unifikovanom volejbale, kde v tímoch hrajú športovci s intelektuálnym znevýhodnením s partnermi bez intelektuálneho znevýhodnenia.