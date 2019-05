Na P-T-S 2019 takmer 660 pretekárov, Korčok: Bude to výnimočné

Míting bude premiérovo zaradený do kategórie European Athletics Classic a novinkou je aj posunutie hlavného programu.

Bratislava 31. mája (TASR) - Do 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P–T–S (v sobotu 15. júna v x-bionic® sphere v Šamoríne) zostávajú dva týždne a organizátori zverejnili ďalšie podrobnosti programu i účastníkov podujatia. Premiérovo bude zaradené do kategórie European Athletics Classic a novinkou je aj posunutie hlavného programu.



Pre popredných atlétov je lákadlo, že míting má v tomto roku štatút podujatia EA Classic, čo má výrazne pozitívny vplyv na výšku získaných bodov do nového svetového rebríčka Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorý je dôležitý i v kvalifikačnom systéme pre OH 2020 v Tokiu. "Posunuli sme sa renkingovo vyššie, takže sme museli zaručiť aj väčšiu kvalitu. Garantujeme určité prémie i úroveň. Výhodou kategórie EA Classic je aj to, že pretekári dostanú viac bonusových bodov smerom k OH, či podujatia vyšších renkingov. Celkovo bude súťažiť takmer 660 atlétov," povedal prezident SAZ Peter Korčok.



Novinkou je aj začiatok hlavného programu posunutý na 20.00 h, ten pozostáva so 14 disciplín (osem pre mužov, šesť pre ženy). "Čaká nás výnimočné podujatie a celodenný program. Začneme s detskou 'pétéeskou', pokračovať budú medzioblastné dorastenecké kategórie, národné a večer odštartuje hlavný program s najväčšími hviezdami," priblížil Korčok program.



Organizátori prezradili v piatok ďalších účastníkov podujatia. Slovenskému šprintérovi Jánovi Volkovi, ktorý absolvuje na mítingu premiéru, pribudli dvaja súperi - bývalý rekordér na 100 m Juhoafričan Henricho Bruintjies, ktorý získal striebro na Hrách Commonwealthu 2018, a jeho krajan Thando Roto, strieborný medailista z univerziády 2017 na Taiwane, Volko vtedy obsadil piate miesto.



Kvalitné zápolenie sľubuje aj trojskok, keď dvojnásobného olympijského víťaza (2012, 2016) a trojnásobného majstra sveta (2011, 2015, 2017) Chrisa Taylora z USA a Slováka Tomáša Veszelku doplnili Kubánci Andy Diaz (os. rekord 17,40 m, v tomto roku 17,22) a Cristian Napoels (os. r. 17,34, v tomto roku 17,21). "Bude to môj prvý štart tento rok. Na 'pétéesku' sa vždy teším, tentokrát tam bude veľmi veľká konkurencia, aj vďaka Taylorovi, ktorý patrí k najlepším na svete. Viem, akú majú výkonnosť, ale nič im nedám zadarmo. Limit je 16,95 a chcel by som sa minimálne priblížiť, dám do toho všetko," uviedol Veszelka.



V disciplíne 400 m cez prekážky pribudol do menoslovu vlaňajší majster Afriky Abdelmalik Lahlou, hlavnou hviezdou v oštepe bude bronzový z MS 2017 Petr Frydrych. Tridsaťjedenročný Čech zvíťazil na mítingu P-T-S 2017 a v ten istý rok utvoril rekord štadióna x-bionic® sphere na slovenskej lige (84,94), ten prekonal minulý rok Jakub Vadlejch presne o štyri roky.



Najväčšou favoritkou medzi ženami na 100 m prekážok bude Američanka Queen Harrisonová. Tá bude chcieť vylepšiť vlaňajšie druhé miesto, keď ju o päť stotín zdolala mladá Bieloruska Elvira Hermanová. V skoku do diaľky sa medzi ženami predstaví talentovaná Srbka Milica Gardaševičová.