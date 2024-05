Na P-T-S aj zahraničné hviezdy, Slováci bojujú o miestenky na ME i OH

PROGRAM 59. ROČNÍKA TIPOS P-T-S



16.25 h kladivo M + Ž



17.15 h 5000 m chôdza M+Ž



17.50 h otvárací ceremoniál



18.00 h trojskok M



18.05 h výška M



18.10 h 400 m prek. M



18.20 h 400 m prek. Ž



18.30 h 100 m Ž



18.40 h 100 m M



18.55 h 800 m Ž



19.01 h oštep M



19.04 h diaľka Ž (Memoriál Evy Šuranovej)



19.10 h 400 m M



19.25 h 100 m prek. Ž



19.40 h 200 m M



19.55 h záverečný ceremoniál



Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Do prvého štartového výstrelu na 59. ročníku tradičného atletického mítingu P-T-S zostáva už iba osem dní. Súboje slovenskej špičky, ktorá sa snaží vybojovať si účasť na ME v Ríme a OH v Paríži, s kvalitnou zahraničnou konkurenciou sa odohrajú na štadióne VŠC Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Míting má v hierarchii podujatí seriálu World Athletics Continental Tour (WACT) strieborný štatút.Do hlavného programu zaradili organizátori zo Slovenského atletického zväzu 16 disciplín, 9 mužských (100 m, 200 m, 400 m, 400 m prek., výška, trojskok, oštep, kladivo, 5000 m chôdza) a 7 ženských (100 m, 800 m, 100 m prek., 400 m prek., diaľka /Memoriál Evy Šuranovej/, kladivo, 5000 m chôdza). Pri ich výbere sa zohľadňoval najmä faktor toho, aby mohla slovenská elita dosiahnuť v kvalitnej konkurencii výkony a umiestenia potrebné na zisk dôležitých kvalifikačných bodov na OH a ME.uviedol na štvrtkovom tlačovom brífingu v Banskej Bystrici riaditeľ mítingu P-T-S Vladimír Gubrický.O miestenky na majstrovstvá Európy a olympijské hry bojujú kladivárky banskobystrickej Dukly, dvojnásobná vicemajsterka Európy a bronzová z MS 2009 Martina Hrašnová a účastníčka dvoch európskych šampionátov Veronika Kaňuchová. V kvalifikačnom rebríčku ME sú na postupových priečkach, ale o miesto medzi 32 účastníčkami parížskej olympiády budú musieť ešte tvrdo zabojovať.“ prezradila 41-ročná Hrašnová, ktorý zatiaľ v olympijskom rebríčku nefiguruje, lebo od 1. 7. 2023 nemá na konte požadovaných 5 výkonov.Najväčšia favoritka ženského kladiva na mítingu TIPOS P-T-S bude bronzová na ME 2022 Sara Fantiniová z Talianska, dvojnásobná finalistka MS, ktorá má v tomto roku na konte už výkon 73,67 m. Banskobystrickú štartovku ozdobí aj 22-ročný kanadský kladivár Ethan Katzberg, ktorý vlani senzačne triumfoval na budapeštianskych MS. V rovnakej pozícii ako jej kladivárske klubové kolegyne z Dukly je i prekážkarka na 100 m Stanislava Škvarková, semifinalistka halových MS 2024. ME v Ríme už má vo vrecku, keďže splnila ostrý limit, no o miestenku na parížske hry bude musieť bojovať. Na brífingu pre TASR uviedla: "Súperkami Škvarkovej budú lanská víťazka Hughesová z USA, národné rekordérky Fínska Hurskeová (halová majsterka Európy 2023 na 60 m prek.) a Dánska Graversgaardová, Rakúšanka Strametzová, ktorá sa v nedeľu v Grazi zlepšila na 12,92 a samozrejme, slovenská Atlétka roka 2023 Viktória Forsterová.Do štartovej listiny 59. ročníka mítingu TIPOS P-T-S pribudli v posledných hodinách ešte štafetový majster sveta na 4 x 100 m Jerome Blake (Kanada, pobeží 100 m), známy taliansky výškar Marco Fassinotti, trojskokanský majster Európy 2016 z Nemecka Max Hess, či vicemajsterka Európy 2019 na 400 m prek. Linda Olivieriová z Talianska.Päťdesiaty deviaty ročník TIPOS P-T-S bude 24. mája v Banskej Bystrici pre Slovenský atletický zväz kľúčovým testom pripravenosti organizátorov júlových ME 2024 do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia tiež v meste pod Urpínomna Štiavničkách 18. až 21. júla.