Na atletický míting P-T-S príde aj majster sveta v hode oštepom Peters

Šamorín 7. júna (TASR) - Do štartovej listiny 57. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S pribudol úradujúci majster sveta a piaty najlepší oštepár histórie Anderson Peters. V x-bionic® sphere v Šamoríne bude obhajovať minuloročné prvenstvo, vlani zvíťazil výkonom 82,81 m. Informoval o tom na svojom webe Slovenský atletický zväz (SAZ).



Dvadsaťštyriročný "Herkules" z Grenady je v tomto roku líder svetových tabuliek. Na úvodnom podujatí prestížnej Diamantovej ligy v katarskej Dauhe poslal 800-gramové náčinie na métu 93,07 m a zaradil sa na piatu priečku historických svetových tabuliek za Čecha Jana Železného (98,48), Johannesa Vettera z Nemecka (97,76), jeho krajana Thomasa Röhlera (93,90) a Fína Akiho Parviainena (93,09).



Peters, po štvorstovkárovi Kiranim Jamesovi len druhý atletický majster sveta z Grenady, má v roku 2022 výbornú formu. Deväťdesiatku prekonal aj v pondelok na "zlatom" mítingu v holandskom Hengele (90,75) a zatiaľ ho v sezóne ešte nikto nezdolal. Okrem Dauhy a Hengela triumfoval aj na Zlatej tretre v Ostrave (87,88), v americkom Starkville (84,26) a v úvode sezóny ešte v marci doma v Grande dvakrát v St. Georges (78,46 a 80,70). Peters pred vlaňajšou péteeskou na štadióne v x-bionic® sphere týždeň trénoval a následne si tento športový komplex vybral aj za svoju základňu, kde sa chystal na OH v Tokiu a odkiaľ cestoval na európske predolympijské mítingy.



V súboji s Petersom sa vo štvrtok 9. júna v Šamoríne predstavia aj dvaja slovenskí oštepári. Jakub Kubinec z banskobystrickej Dukly, ktorý má v tomto roku na konte solídnych 76,33 m, a tiež Maximilián Slezák zo Slávie Trnava so sezónnym maximom 75,01 m, uviedol web atletika.sk.