Na Pohroní tieklo po záchrane šampanské, Jenčo: Zaslúžili sme si to

Žiar nad Hronom 12. júla (TASR) - Futbalisti Pohronia mali v sobotu záchranu v najvyššej slovenskej súťaži vo vlastných rukách. Domáci zápas so Senicou zvládli a vo Fortuna lige si zahrajú aj v sezóne 2020/2021. Vďaka víťazstvu 1:0 si udržali predposlednú priečku a nič na tom nezmenil ani prekvapujúci triumf poslednej Nitry nad Trenčínom 3:0. V Žiari nad Hronom tak po záverečnom hvizde prepukli mohutné oslavy.



Šampanské tieklo v šatni, po tlačovej konferencii aj v press miestnosti, kde prišli hráči za trénerom a vyliali na neho perlivý mok. Hodinu po stretnutí sa oslavovalo aj pred štadiónom s fanúšikmi. "Zápas bol ťažký, mimoriadne náročný, no táto kabína si tento úspech v podobe záchrany vo Fortuna lige zaslúžila a my sa strašne tešíme. Hurá," neskrýval nadšenie brankár Pohronia Tomáš Jenčo. Podľa jeho slov celý tím išiel za svojím cieľom a zaslúžil si zotrvať v lige: "Vedeli sme pred začiatkom nadstavby, čo nás čaká. S Trenčínom sme prehrali, má veľkú kvalitu, i keď teraz v poslednom kole pre mňa nepochopiteľne prehral s Nitrou. Už v Seredi sme siahali na tri body, no po výhre v Zlatých Moravciach sme vedeli, že máme pred sebou ďalšie dva zápasy, ktoré musíme vyhrať. Len vtedy sa môžeme vyhnúť baráži a zvládli sme to. Fakt klobúk dole pred týmto mužstvom. Rozhodlo odhodlanie všetkých chalanov. Nehľadiac na to, čo sa dialo v zápase Trenčína s Nitrou, títo chalani išli naplno za víťazstvom, za gólom. Mali sme šance, ale klobúk dole pred brankárom Vorelom, podal výborný výkon. Mohli sme však zápas rozhodnúť viacerými gólmi a bolo by vybavené. Takto to malo napätie až do samého konca s následnou obrovskou radosťou."



Kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini burcoval tím najprv z lavičky, na posledné minúty nastúpil do duelu a pomohol svojmu mužstvu aj na ihrisku. Po zápase priznal, že hráči sa museli na tento duel pripraviť aj po psychickej stránke: "Padol nám obrovský kameň zo srdca. Konečne sa môžeme uvoľniť, lebo posledné týždne a zápasy boli veľmi náročné po psychickej stránke. Kto takéto zápasy nikdy nehral, tak to ani nevie pochopiť. My sme veľmi radi, že sa to zvládlo a tam sa ukázala sila nášho mužstva a kolektívu. Pevne verím, že sme futbalovú verejnosť presvedčili, že do Fortuna ligy patríme." Pellegriniho pred nadstavbovou časťou o udržanie hnevala nedôvera širokej i odbornej verejnosti voči mužstvu Pohronia, ktoré bolo vtedy na poslednej priečke s trojbodovým mankom na predposlednú Nitru. "Keď prišlo prvé rozhodnutie od ÚLK, že nik nevypadne, tak boli pochybnosti, ako keby sme to práve my zariadili. To však vôbec nebola pravda. My sme chceli dokázať v kabíne a na ihrisku, že patríme do ligy. Som rád, že sa to podarilo a zachránili sa tam, kde sme sa mali," zdôraznil žiarsky kapitán a zhodnotil aj sezónu: "Bola ako na hojdačke. My sme boli sprvu naivní, nevedeli sme do čoho ideme. Po štvrtom kole sme zistili, že Fortuna liga je iný 'level' ako druhá. Chceli sme hrať futbal, ktorý nás zdobil v druhej lige. Rýchlo sme však pochopili, že to nie je dobré, že to nie je cesta. Až keď sme sa ako tak oťukali, tak to bolo lepšie. Som hrdý na chlapcov, že sme sa dokázali zachrániť. Veľa ľudí nám neverilo, z čoho som bol rozčarovaný, či už ľudia v Žiari, fanúšikovia, ale aj ľudia, ktorí chodia medzi nás hráčov. Tie reči sa k nám dostanú a ja kapitán to vnímam ešte osobnejšie. Som rád, že sme im ukázali, že do najvyššej súťaže patríme a máme na to."



Pod úspech Pohronia sa výrazne podpísal tréner Mikuláš Radványi. Mužstvo prevzal v nelichotivej situácii na poslednej priečke počas rozbehnutej sezóny s jediným cieľom – zachrániť Fortuna ligu v Žiari nad Hronom. "Vždy som tvrdil, aj počas prestávky zapríčinenej pandémiou koronavírusu, že chceme našu príslušnosť dokázať na ihrisku. Som presvedčený, že ak by sme odohrali desať zápasov, tak by sme skončili ešte vyššie. Chlapci boli dobre trénovaní, mužstvo sme dobre poskladali. Prišli noví futbalisti, vhodne sme doplnili káder, mužstvo malo svoju silu a ja som s ním bez problémov išiel do nadstavby. V Trenčíne sme ešte skúšali nejaké veci, dostali sme štvorku, niektorí nás už odpísali, no ja som tvrdil, že išlo iba o prípravný zápas, lebo Trenčín je kvalitou niekde úplne inde, hoci s Nitrou v poslednom kole prehral 0:3. Na tom sa len smejem, keďže každému súperovi dali do päťdesiatich minút tri góly a dnes ich dostali práve oni. To je však ich problém. My sme hrali v tomto zápase to, čo sme chceli, hlavne náš systém 4-4-2, to nám fungovalo veľmi dobre a toto je ovocie za našu námahu a dobrú prípravu," povedal pre TASR Mikuláš Radványi.