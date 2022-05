Na predbežných súpiskách tímov je 72 hráčov z NHL

Bratislava 9. mája (TASR) - V kádroch 16 účastníckych tímov MS vo Fínsku figurovalo k 9. máju dokopy 72 hráčov z NHL. Ich počet sa ešte určite zvýši, keďže Kanaďania zatiaľ neoznámili oficiálnu šampionátovú súpisku a k dispozícii je iba neúplný káder zostavený na základe informácií zámorských médií. Aj ďalšie tímy ešte môžu počítať s posilami z NHL po tom, ako ich kluby vypadnú v 1. kole play off. Napriek neúčasti suspendovaného Ruska by tak mal byť počet "NHL-károv" vyšší ako vlani na MS v Rige.



Tradične najviac hráčov z NHL majú na súpiskách zámorské výbery. V nominácii USA figuruje 21 hokejistov z profiligy, najväčšími esami sú brankárska jednotka Detroitu Alex Nedeljkovic a obrancovia Seth Jones z Chicaga a Nate Schmidt z Winnipegu. V útoku chýba výraznejšia osobnosť, najskúsenejší je Alex Galchenyuk z Arizony so 643 štartmi v NHL. Zvučnejší menoslov majú Kanaďania, ktorí obhajujú zlato z MS 2021 v Rige. Na neoficiálnom predbežnom zozname majú 19 hokejistov z NHL, pričom viacerí patria medzi lídrov svojich tímov. Defenzíve budú veliť Thomas Chabot z Ottawy, Damon Severson z New Jersey a Travis Sanheim z Philadelphie, v útoku je najväčšou hviezdou Matt Barzal z New Yorku Islanders, rešpekt budia aj mená ako Drake Batherson z Ottawy, Pierre-Luc Dubois z Winnipegu či Josh Anderson z Montrealu.



Severskí giganti zo Švédska a Fínska čerpali pri výstavbe kádrov najmä z európskych klubov. Švédi sa však môžu pochváliť aj so siedmimi posilami z NHL, na čele s obrancami Oliverom Ekmanom-Larssonom (Vancouver), Adamom Larssonom (Seattle) a Rasmusom Dahlinom (Buffalo). Fíni počítajú s kvartetom z NHL, aj to s menej zvučnými menami, no "Suomi" dokázali v uplynulých rokoch žať medaily na vrcholných podujatiach aj s európskymi výbermi. V kádri majú až 18 olympijských šampiónov z Pekingu. Česi sa pýšia siedmimi hráčmi z NHL, medzi nimi sú aj osobnosti ako Filip Hronek (Detroit), Jakub Vrána (Detroit) a Tomáš Hertl (San Jose).



Piatich zástupcov z NHL majú Švajčiari, na čele s kapitánom Nicom Hischierom z New Jersey, ktorého dopĺňajú klubový spoluhráč Jonas Siegenthaler, či hviezda San Jose Timo Meier zo San Jose. Ostrieľaného Andresa Ambühla z Davosu čaká už 17. svetový šampionát. Nemci sa vydajú do Fínska s triom Philip Grubauer (Seattle), Tim Stützle (Ottawa) a Moritz Seider (Detroit), ktorého vyhlásili vlani v Rige za najlepšieho obrancu MS.



Slováci sa v Rige predstavia s útočníkom New Jersey Tomášom Tatarom a Adam Húska má za sebou premiérový štart v bránke New Yorku Rangers. Rovnako dve posily z NHL hlásia aj Lotyši. Ofenzívu Dánska vystužil Nikolaj Ehlers z Winnipegu, Francúzi môžu počítať s Alexandrom Texierom z Columbusu. Bez zástupcov z NHL sú zatiaľ Kazachovia, Nóri, Rakúšania, Taliani a Briti.



Kádre účastníkov MS 2022 /stav k 9. máju/:



ČESKO (7 hráči z NHL):



Brankári: Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL), Marek Langhamer (Ilves/Fín.), Lukáš Dostál (San Diego Gulls/AHL, Anaheim Ducks/NHL)



Obrancovia: Jan Ščotka (JYP Jyväskylä/Fín.), Michal Jordán (Amur Chabarovsk/KHL), David Jiříček (HC Škoda Plzeň), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fín.), Tomáš Kundrátek, David Musil (obaja HC Oceláři Třinec), Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL), Radim Šimek (San Jose Sharks/NHL)



Útočníci: Jiří Černoch, Jakub Flek (obaja HC Energie Karlove Vary), Petr Holík (HC Kometa Brno), Petr Kodýtek (HC Škoda Plzeň), Matěj Blümel (HC Dynamo Pardubice), Jiří Smejkal (Lahti/Fín.), Roman Červenka (Rapperswil-Jona Lakers/Švaj.), Matěj Stránský (Davos/Švaj.), Michael Špaček (Frölunda HC/Švéd.), David Krejčí (HC Olomouc), Hynek Zohorna (IK Oskarshamn/Švéd.), Jakub Vrána (Detroit Red Wings/NHL), Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL), Dominik Simon (Anaheim Ducks/NHL)



DÁNSKO (1):



Brankári: Mathias Seldrup (Frederikshavn White Hawks), Frederik Dichow (Kristianstads IK), Sebastian Dahm (Klagenfurt/IHL)



Obrancovia: Jesper Jensen Aabo (Krefeld Penguine/Nem.), Oliver Larsen (Jukurit/Fín.), Oliver Lauridsen, Matias Lassen, Markus Lauridsen (všetci Malmö Redhawks/Švéd.), Emil Kristensen (HC Pustertal/IHL), Morten Jensen (Rungsted Seier Capital), Nicolai Weichel (Odense Bulldogs)



Útočníci: Matthias Asperup (Herlev Eagles), Morten Poulsen, Mathias Bau (obaja Herning Blue Fox), Nicolai Meyer (Viedeň Capitals/IHL), Christian Wejse (Fischtown Pinguins/Nem.), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets/NHL), Nick Olesen (Brynäs/Švéd.), Patrick Bjorkstrand (Aalborg Pirates), Felix Scheel (Esbjerg Energy), Mathias From (Västers IK/Švéd.-II), Julian Jakobsen (Aalborg Pirates), Frederik Storm (ERC Ingolstadt/Nem.), Mikkel Aagaard (MoDo Hockey/Švéd.-II), Peter Regin (HC Ambri-Piotta/Švaj.), Joachim Blichfeld (San Jose Barracuda/AHL)



FÍNSKO (4):



Brankári: Harri Säteri (Arizona Coyotes/NHL), Frans Tuohimaa (Neftechimik Nižnekamsk/KHL), Jussi Olkinuora (Metallurg Magnitogorsk/KHL)



Obrancovia: Ville Pokka (Avangard Omsk/KHL), Niklas Friman (HPK Hämeenlinna), Mikko Lehtonen (SKA Petrohrad), Henri Jokiharju (Buffalo Sabres/NHL), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta/Švaj.), Sami Vatanen (Servette Ženeva/Švaj.), Mikael Seppälä (Tappara Tampere), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu)



Útočníci: Marko Anttila (Ilves Tampere), Miro Aaltonen (Viťaz Podoľsk), Jere Innala (IFK Helsinki), Hannes Björninen (Pelicans Lahti), Toni Rajala, Jere Sallinen (obaja EHC Biel/Švaj.), Joel Armia (Montreal Canadiens/NHL), Valtteri Filppula (Servette Ženeva/Švaj.), Petrus Palmu (Jukurit), Markus Nurmi (TPS Turku), Sakari Manninen, Teemu Hartikainen (obaja Salavat Julajev Ufa/KHL), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Harri Pesonen (SCL Tigers/Švaj.), Juho Lammikko (Vancouver Canucks/NHL)



FRANCÚZSKO (1):



Brankári: Corentin Buysse (Amiens), Qentin Papillon (Grüner), Sebastian Ylonen (Cergy)



Obrancovia: Yohan Auvitu (HIFK Helsinki/Fín.), Romain Bault (Amiens), Florian Chakiashvili (Rouen), Pierre Crinnon (Grenoble), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fín.), Enzo Guebey (Zürich/Švaj.), Vincent (Llorca), Thomas Thiry (Bern/Švaj.)



Útočníci: Charles Bertrand (Tappara Tampere/Fín.), Louis Boudon (Lake Superior State/NCAA), Kevin Bozon (Winterthur/Švaj.), Tim Bozon (Lausanne/Švaj.), Valentin Claireaux (Kloten/Švaj.), Dylan Fabre, Damieny Fleury, Sacha Treille, Peter Valier (všetci Grenoble), Lois Farnier, Nicolas Ritz (obaja Angers), Guillaume Leclerc (Ľubľana/Slovin.), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Anthony Rech (Wolfsburg/Nem.), Alexandre Texier (Columbus Blue Jackets/NHL), Gabin Ville (Roki/Fín.-II)



KANADA (neoficiálna neúplná súpiska, 19):



Brankári: Chris Driedger (Seattle Kraken/NHL), Logan Thompson (Vegas Golden Knights/NHL), Matt Tomkins (Frölunda/Švéd.)



Obrancovia: Thomas Chabot (Ottawa Senators/NHL), Ryan Graves, Damon Severson (obaja New Jersey Devils/NHL), Dysin Mayo (Arizona Coyotes/NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers/NHL), Zach Whitecloud (Vegas Golden Knights/NHL)



Útočníci: Josh Anderson (Montreal Canadiens/NHL), Matthew Barzal (New York Islanders/NHL), Drake Batherson (Ottawa Senators/NHL), Maxime Comtois (Anaheim Ducks/NHL), Dylan Cozens (Buffalo Sabres/NHL), Pierre-Luc Dubois, Adam Lowry (obaja Winnipeg Jets/NHL), Noah Gregor (San Jose Sharks/NHL), Dawson Mercer (New Jersey Devils/NHL), Eric O´Dell (Dinamo Moskva/KHL), Nicolas Roy (Vegas Golden Knights/NHL), Cole Sillinger (Columbus Blue Jackets/NHL)



KAZACHSTAN (0):



Brankári: Nikita Bojarkin, Andrej Šutov (obaja Barys Nur-Sultan/KHL), Sergej Kudrjavcev (Južnyj Ural Orsk/VHL), Iľja Rumjancev (Arlan Kokšetau)



Obrancovia: Adil Beketajev, Samat Danijar, Valerij Orechov, Roman Savčenko, Jegor Šalapov (všetci Barys Nur-Sultan/KHL), Jesse Blacker (Avtomobilist Jakterinburg), Dmitrij Gromov (Torpedo Nižnij Novgrod/KHL), Darren Dietz (CSKA Moskva/KHL), Arťom Koroľov, Alexander Pelevin (obaja Nomad Nur-Sultan), Leonid Metalnikov (Admiral Vladivostok/KHL), Emil Nurgaliev, Kirill Polochov (obaja Sarjarka Karaganda), Viktor Svedberg (Avangard Omsk/KHL), Ivan Stepanenko (Beibarys Atyrau)



Útočníci: Alichan Asetov, Curtis Valk, Dmitrij Gurkov, Jakob Lilja, Nikita Michajlis, Jegor Petuchov, Kirill Savickij, Anton Sagadejev, Roman Starčenko, Arkadij Šestakov (všetci Barys Nur-Sultan/KHL), Pavel Akolzin (Metallurg Magnitogorsk/KHL), Stanislav Aleksandrov, Maxim Muchametov (obaja Nomad Nur-Sultan), Dmitrij Grenc (Torpedo Usť-Kamenogorsk), Sajan Danijar, Michail Rachmanov (obaja Sarjarka Karaganda), Batyrlan Muratov (RoKi/Fín.-II), Kirill Paňukov (Ak Bars Kazaň/KHL), Jevgenij Rymarev (Jugra Chanty-Mansijsk/KHL), Dmitrij Ševčenko (Avangard Omsk/KHL)



LOTYŠSKO (2):



Brankári: Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets/NHL), Gustavs Grigals (Univ. of Alaska-Fairbanks/NCAA), Arturs Šilovs (Abbotsford Canucks/AHL), Eriks Vitols (Zemgale)



Obrancovia: Kristaps Sotnieks (Dinamo Riga/KHL), Arturs Kulda (Krefeld Pinguine/Nem.), Janis Jaks (HK Soči/KHL), Kristaps Zile (Örebro/Švéd.), Roberts Mamčics (Linkoping/Švéd.), Karlis Čukste (Pelicans Lahti(Fín.), Arvils Bergmanis (Univ. of Alaska-Fairbanks /NCAA), Sandis Smons, Nauris Sejejs (obaja La Chaux-de-Fonds/Švaj.-II), Ernests Ošenieks (Kiekko-Vantaa/Fín.-II), Patriks Ozols (Zemgale)



Útočníci: Andris Džerinš (Linz/IHL), Miks Indrašis (HC Biel/Švaj.), Ronalds Keninš (HC Lausanne/Švaj.), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Rihards Bukarts (Admiral Vladivostok/KHL), Rihards Marenis (Vita Hästen/Švéd.-II), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Rudolfs Balcers (San Jose Sharks/NHL), Martinš Dzierkals (Škoda Plzeň/ČR), Edgars Kulda, Klavs Veinbergs (obaja Zemgale), Renars Krastenbergs (SV Villach/IHL), Nikolajs Jeisejevs (MoDo/Švéd.-II), Deniss Smirnovs (Servette Ženeva/Švaj.), Patriks Zabusovs (Zlín/ČR), Oskars Lapinskis (SCL Tigers/Švaj.)



NEMECKO (3):



Brankári: Andreas Jenike (EC Iserlohn/Nem.), Philip Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)



Obrancovia: Dominik Bittner, Janik Möser (obaja Grizzlys Wolfsburg), Korbinian Holzer (Adler Mannheim), Leon Hüttl, Fabio Wagner (obaja ERC Ingolstadt), Moritz Müller (Kölner Haie), Luca Münzenberger (University of Vermont/NCAA), Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL), Marcus Weber (Norimberg Ice Tigers), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)



Útočníci: Alexander Blank (Krefeld Pinguine), Tobias Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (všetci EG Düsseldorf), Mirko Höfflin, Samuel Soramies (obaja ERC Ingolstadt), Taro Jentzsch (EC Iserlohn), Dominik Kahun (SC Bern/Švaj.), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings), Stefan Loibl (Skelleftea/Švéd.), Marc Michaelis (Toronto Marlies/AHL), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Daniel Schmölz (Norimberg Ice Tigers), Tim Stützle (Ottawa Senators/NHL), Tim Wohlgemuth (Adler Mannheim)



NÓRSKO (0):



Brankári: Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Jörgen Hanneborg (Stjernen), Henrik Holm (Stavanger)



Obrancovia: Christian Bull (HC Nové Zámky/SR), Johannes Johannesen, Max Krogdahl (obaja Västervik/Švéd.-II), Andreas Klavestad (Stavanger), Emil Lilleberg (Oskarshamn), Hakon Löken Pedersen (Sarpsborg), Daniel Böen Rokseth (Stavanger), Sverre Rönningen (Lillehammer)



Útočníci: Tobias Fladeby (Tingsrud), Magnus Geheb (Frisk Asker), Michael Haga (Lukko Rauma/Fín.), Magnus Brekke Henrisken, Mathis Olimb, Martin Röymark (všetci Valerengen), Ludvig Hoff (Stavanger), Kristian Jakobsson (Sarpsborg), Andreas Martinsen (Lillehammer), Ken Andre Olimb (Schwenninger/Nem.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda/Švéd.), Thomas Valkvae Olsen (Krefeld/Nem.), Elrik Salsten, Martin Rönnild (obaja Storhamar), Mathias Trettenes (La Chaux de Fonds/Švaj.-II)



RAKÚSKO (0):



Brankári: David Kickert, Bernhard Starkbaum (obaja Viedeň Capitals), David Madlener (Dornbirn)



Obrancovia: Nico Brunner (Villach), Dominic Hackl (Viedeň Capitals), Dominique Heinrich, Philipp Wimmer, Kilian Zündel (všetci Salzburg), Erik Kirchschläger (Graz99ers), Gerd Kragl (Linz), David Maier, Clemens Unterweger (obaja Klagenfurt), Bernd Wolf (HC Lugano, Švaj.)



Útočníci: Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds/Švaj.-II), Benjamin Baumgartner (HC Lausanne/Švaj.), Nico Feldner (Innsbruck), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (obaja Klagenfurt), Paul Huber, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Peter Schneider, Ali Wukovits (všetci Salzburg), Marco Kasper (Rögle BK/Švéd.), Brian Lebler (Linz), Simeon Schwinger (Dornbirn), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/Švaj.)



SLOVENSKO (2):



Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack/AHL, NY Rangers/NHL), Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL, 20), Matej Tomek (Kometa Brno/ČR, 7)



Obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HPK Hämeenlinna/Fín.), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Šimon Nemec (HK Nitra), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec/ČR)



Útočníci: Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR), Róbert Lantoši (Linköping HC/Švéd.), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj.), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Adam Sýkora (HK Nitra), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Alex Tamáši (HC´05 Banská Bystrica), Tomáš Tatar (New Jersey Devils/NHL)



ŠVAJČIARSKO (5):



Brankári: Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron)



Obrancovia: Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick, Andrea Glauser (obaja HC Lausanne), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets/NHL), Simon Le Coultre (Servette Ženeva), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Moser (Arizona Coyotes/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL)



Útočníci: Andres Ambühl, Enzo Corvi (obaja HC Davos), Christoph Bertschy, Damien Riat (obaja HC Lausanne), Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), André Heim (HC Ambri-Piotta), Mike Künzle (EHC Biel), Marco Miranda, Noah Rod (obaja Servette Ženeva), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Tristan Scherwey (SC Bern), Calvin Thürkauf (HC Lugano), Timo Meier (San Jose Sharks/NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL)



ŠVÉDSKO (7):



Brankári: Magnus Hellberg (HK Soči/KHL, Detroit Red Wings/NHL), Oscar Dansk (Spartak Moskva/KHL), Marcus Högberg (Linköping)



Obrancovia: Oliver Ekman-Larsson (Vancouver Canucks/NHL), Adam Larsson (Seattle Kraken/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres/NHL), Erik Gustafsson (Chicago Blackhawks/NHL), Christian Folin (Frölunda), Henrik Tömmernes (Servette Ženeva/Švaj.), Filip Roos, Jonathan Pudas (obaja Skelleftea), Jesper Pettersson (Linköping), Anton Lindholm (Dinamo Minsk/KHL), Calle Själin (Leksand)



Útočníci: Rasmus Asplund (Buffalo Sabres/NHL), Emil Bemström (Columbus Blue Jackets/NHL), Jonatan Berggren (Grand Rapids/AHL), Fredrik Olofsson (Oskarshamn), Linus Karlsson (Skelleftea), Max Friberg, Elmer Söderblom (obaja Frölunda), Oskar Lang, Nils man (obaja Leksand), Joel Kellman (Växjö Lakers), Anton Bengtsson (Rögle), Lucas Wallmark, Joakim Nordström (obaja CSKA Moskva/KHL), Mathias Bromé (Davos/Švaj.)



TALIANSKO (0):



Brankári: Andreas Bernard, Justin Fazio (obaja HC Bolzano), Davide Fadani (HC Lugano/Švaj.)



Obrancovia: Lorenzo Casetti, Cameron Ginnetti, Gregorio Gios, Enrico Miglioranzi (všetci HC Asiago), Dylan Di Perna (Rittner Buam), Daniel Glira (HC Val Pusteria), Phil Pietroniro (Mulhouse Scorpions/Fr.), Peter Spornberger (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Alex Trivellato (HC Bolzano)



Útočníci: Simon Berger, Ivan Deluca, Dante Hannoun, Matthias Mantinger (všetci HC Val Pusteria), Leonardo Felicetti (Fassa Falcons), Daniel Frank, Luca Frigo, Marco Insam (všetci HC Bolzano), Simon Kostner (Rittner Buam), Marco Magnaboso, Daniel Mantenuto (obaja HC Asiago), Brandon McNally (Cardiff Devils/V.Brit.), Alex Petan (Fehérvár/IHL), Marco Sanna (SG Cortina), Tommaso Traversa (Sheffield Steelers/V.Brit.)



USA (21):



Brankári: Jon Gillies (New Jersey Devils/NHL), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.), Alex Nedeljkovic (Detroit Red Wings/NHL)



Obrancovia: Nick Blankenburg, Andrew Peeke (obaja Columbus Blue Jackets/NHL), Jordan Harris (Montreal Canadiens/NHL), Luke Hughes (University of Michigan/NCAA), Caleb Jones, Seth Jones (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Jaycob Megna (San Jose Sharks/NHL), Nate Schmidt (Winnipeg Jets/NHL)



Útočníci: Riley Barber (Grand Rapids Griffins/AHL, Detroit Red Wings/NHL), Kieffer Bellows (New York Islanders/NHL), Thomas Bordeleau, Sasha Chmelevski (obaja San Jose Sharks/NHL), Sean Farrell (Harvard University/NCAA), Alex Galchenyuk (Arizona Coyotes/NHL), Adam Gaudette, Austin Watson (obaja Ottawa Senators/NHL), John Hayden (Buffalo Sabres/NHL), Sam Lafferty (Chicago Blackhawks/NHL), Vinni Lettieri (Anaheim Ducks/NHL), Karson Kuhlman (Seattle Kraken/NHL), Ben Meyers (Univ. of Minnesota/NCAA, Colorado Avalanche/NHL)



VEĽKÁ BRITÁNIA (0):



Brankári: Ben Bowns (Dukla Trenčín/SR), Jordan Hedley (Coventry Blaze), Jackson Whistle (Belfast Giants)



Obrancovia: Josh Batch, Mark Richardson (obaja Cardiff Devils), David Clements (Coventry Blaze), Sam Jones, David Phillips (obaja Sheffield Steelers), Ben O’Connor (SC Csíkszereda, Rum.), Josh Tetlow (Nottingham Panthers), Dallas Ehrhardt, Joe Hazeldine (obaja Manchester Storm)



Útočníci: Scott Conway, Lewis Hook, Ben Lake (všetci Belfast Giants), Ben Davies, Sam Duggan, Josh Waller (všetci Cardiff Devils), Robert Dowd, Jonathan Phillips, Evan Mosey (obaja Sheffield Steelers), Robert Lachowicz (Guildford Flames), Matthew Myers (Nottingham Panthers), Cade Neilson (Aberdeen Wings/NAHL), Brett Perlini (Ringerike/Nór.), Luke Ferrara, Ross Venus (obaja Coventry Blaze)