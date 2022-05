Na premiérovej VC Miami triumfoval Verstappen: Fyzicky ťažké preteky

Na snímke z 8. mája 2022 zľava víťaz Veľkej ceny Miami Max Verstappen z Holandska, uprostred Charles Leclerc z Monaka a pilot Ferrari Carlos Sainz zo Španielska oslavujú po pretekoch Veľkej ceny Formuly 1 v Miami. Foto: TASR/AP

hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Boli to fyzicky veľmi ťažké preteky. Dôsledne sa však venujem príprave a dnes sa mi to vyplatilo. Som rád za ďalší stopercentný víkend, ale sezóna bude ešte dlhá."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Na "mediumkách" som sa trápil, a preto som prišiel o prvé miesto. Red bull bol dnes lepší. Celkovo to však bola zábava a veľmi ma potešili fanúšikovia, ktorých sme tu dnes mali naozaj veľa."



Carlos Sainz, 3. miesto: "Bolo náročné udržať za sebou Péreza, preto som rád, že som to zvládol. Náš výsledok je celkom slušný vzhľadom na okolnosti. Ja som stále cítil bolesti po nehode v kvalifikácii, ale na to sa nevyhováram."

Miami 9. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na premiérovej Veľkej cene Miami, piatych pretekoch seriálu F1. Druhý finišoval Monačan Charles Leclerc z Ferrari, ktorého na stupni víťazov doplnil tímový kolega Španiel Carlos Sainz.Verstappen, ktorý štartoval z 3. miesta, víťazstvom nadviazal na predošlý úspešný víkend, keď na VC Emilia Romagna získal plný počet 34 bodov. Rovnako stopercentný bol aj v USA, keď k 25 bodom za víťazstvo pridal aj bod za najrýchlejšie kolo. V Miami dosiahol 3. víťazstvo v sezóne a 23. v kariére. Na čele priebežného poradia naďalej ostáva Leclerc.Leclerc si na úvodných metroch postrážil prvú priečku, výborne však odštartoval Verstappen, ktorý sa okamžite posunul pred Sainza na 2. miesto. Hamilton, ktorý obsadil v kvalifikácii 6. miesto, sa nevydareným štartom prepadol na hranicu prvej desiatky. Jazdci na popredných priečkach si v úvode pretekov držali pozície. V 8. kole predčasne odstúpil Kuan-jü Čou, ktorého monopost mal technický problém. V 9. kole Verstappen využil drobné zaváhanie Leclerca počas výjazdu zo zákruty a dostal sa na líderskú pozíciu. Monačan prezul v 25. kole, na trať sa vrátil na 4. mieste pred Bottasa. Na čele bol v tom čase Verstappen s približne 9-sekundovým náskokom pred Sainzom. Prezul v 27. kole, vrátil sa na 2. mieste pred tímovým kolegom Pérezom. Po prvých boxoch sa poradie na čele ustálilo v zložení Verstappen - Leclerc - Sainz - Pérez.V 40. kole sa Alonso príliš dôrazne dostal cez Gaslyho, s ktorým mal jemný kontakt a neskôr inkasoval 5-sekundovú penalizáciu. Pomerne pokojný priebeh pretekov narušila kolízia Gaslyho s Norrisom, ktorý sa po kontakte roztočil, vrazil do bariéry a v pretekoch skončil. Na trati ostalo veľa úlomkov z jeho monopostu a prišiel safety car. Russell, ktorý bol v tom čase na 7. mieste, okamžite prezul a nasledovali ho aj ďalší. Po reštarte došlo k viacerým súbojom medzi Mercedesmi Russella a Hamiltona, pričom zaujímavému dianiu sa schyľovalo aj v boji o víťazstvo. K Verstappenovi sa výrazne priblížil Leclerc, ktorý na neho od 51. kola vyvíjal tlak, ale nie dostatočný na to, aby ho predbehol. Verstappen si v záverečných kolách udržal približne dvojsekundový náskok, s ktorým Leclerc nedokázal nič spraviť.Sezóna F1 bude pokračovať o dva týždne, keď je na programe Veľká cena Španielska. Preteky na okruhu v Barcelone sa začínajú v nedeľu 22. mája o 15.00 SELČ.VC Miami (57 kôl, 1. kolo: 5,410 km, spolu: 308,4 km):1. Max Verstappen (Hol./Red Bull), 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +3,786 sek., 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +8,229, 4. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +10,638, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +18,582, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +21,368, 7. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +25,073, 8. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +28,386, 9. Fernando Alonso (Šp./Alpine) +32,128, 10. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +32,365, 11. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +35,902, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +37,026, 13. Júki Cunoda (Jap./Alpha Tauri) +40,146, 14. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +49,936, 15. Mick Schumacher (Nem./Haas) +1:13,305 min.nedokončili: Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo), Lando Norris (V. Brit./McLaren), Pierre Gasly (Fr./Alpha Tauri), Sebatian Vettel (Nem./Aston Martin), Kevin Magnussen (Dán./Haas)