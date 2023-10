Na preteky v Jasnej sa vypredalo prvých tisíc lístkov

Jasná 11. októbra (TASR) - Na preteky Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej (20. a 21. januára 2024) sa v priebehu niekoľkých minút vypredalo prvých tisíc lístkov. V obrovskom a špeciálnom slalome by nemali chýbať ani najväčšie esá na čele s domácou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Predsedu organizačného výboru Jiřího Trumpeša príjemne prekvapil taký enormný záujem.



Organizátori spustili začiatok predaja vstupeniek v utorok 10. októbra od 10.00 h. Prvá vlna odštartovala limitovaným počtom lístkov na dva dni, ich cena začala na sume 35 eur pre držiteľov Gopassov. Vypredala sa v priebehu piatich minút. Veľmi rýchlo sa minuli aj vstupenky z druhej vlny, v hodnote od 45 eur.



"Vedeli sme, že lyžovanie je v našich končinách v posledných rokoch ťahákom, no taký enormný záujem príjemne prekvapil aj nás, pretože sme predali už viac ako dve tretiny všetkých vstupeniek. Veľmi sa z toho tešíme a upozorňujeme ďalších fanúšikov, že vstupenky, hoci v inej cenovej relácii, sú ešte stále k dispozícii," uviedol predseda organizačného výboru Jiří Trumpeš v tlačovej správe. V záverečnej tretej vlne sa cena lístkov opäť zvýšila o 10 eur. Jeden záujemca si môže kúpiť maximálne desať vstupeniek a všetky sú registrované na meno a sú neprenosné.



Preteky SP sa do Jasnej vrátia po troch rokoch. Prvýkrát v samostatnej histórii sa lyžiarky predstavili v Nízkych Tatrách v roku 2016, najprv v slalome. Obrovský slalom museli vtedy pre silný vietor preložiť zo soboty 5. marca na pondelok 7. marca a triumfovala v ňom Rakúšanka Eva-Maria Bremová. Deň predtým v slalome zvíťazila Shiffrinová, tretia skončila Veronika Velez-Zuzulová, Vlhová bola na deviatom mieste.



V roku 2021 vyhrala slalom opäť Shiffrinová pred Vlhovou. Slovenka však triumfovala v obrovskom slalome.