Na šampionáte ME 2022 aj rozhodcovia Mandák s Rudinským

Menoslov nominovaných rozhodcovských dvojíc na ME mužov 2022 na Slovensku a Maďarsku:



Boris Mandák – Mario Rudinský (SR)

Radojko Brkic – Andrei Jusufhodzic (Rak.)

Matija Gubica – Boris Miloševič (Chor.)

Václav Horáček – Jiří Novotný (ČR)

Mads Hansen – Jesper Madsen (Dán.)

Andreu Marín – Ignacio García Serradilla (Šp.)

Robert Schulze – Tobias Tönnies (Nem.)

Adam Bíró – Olivér Kiss (Maď.)

Jónas Elíasson – Anton Pálsson (Isl.)

Vaidas Mažeika – Mindaugas Gatelis (Lit.)

Slave Nikolov – Gjorgji Načevski (Sev. Maced.)

Ivan Pavičevič – Miloš Ražnatovič (Č. Hora)

Duarte Santos – Ricardo Fonseca (Portug.)

Bogdan Nicolae Stark – Romeo Mihai Stefan (Rum.)

Bojan Lah – David Sok (Slovin.)

Nenad Nikolič – Dušan Stojkovič (Srb.)

Arthur Brunner – Morad Salah (Švajč.)

Mirza Kurtagic – Mattias Wetterwik (Švéd.)

Bratislava 14. septembra (TASR) - Na majstrovstvách Európy mužov 2022, ktoré sa od 13. do 30. januára uskutočnia v piatich mestách na Slovensku a v Maďarsku, budú slovenskú hádzanú zastupovať nielen reprezentanti, ale aj arbitri. Európska hádzanárska federácia (EHF) zverejnila zoznam nominovaných rozhodcov. Medzi 18 dvojicami z 18 krajín, ktoré povedú dovedna 65 zápasov 15. kontinentálneho šampionátu, sú aj Boris Mandák s Máriom Rudinským.Dvojica Slovákov nedávno viedla finále SEHA ligy a bude to pre ňu premiéra na ME mužov. Nadviaže na účasť krajanov Jaroslava Ondogreculu s Michalom Baďurom, ktorí sa predstavili na ME 2020 v Rakúsku, Nórsku a Švédsku. Po základnej fáze sa počet rozhodcovských dvojíc zredukuje na tucet a k zníženiu príde aj pred záverečnými súbojmi turnaja.Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví až 24 tímov. Základné skupiny sa budú hrať v Bratislave, Košiciach, Szegede, Debrecíne a Budapešti. Metropoly oboch krajín budú dejiskami štvrťfinálových skupín a v novej budapeštianskej aréne sa uskutočnia zápasy finálového víkendu. Obhajcom titulu je Španielsko, ktoré sa pokúsi zavŕšiť víťazný hetrik po úspechoch v rokoch 2018 a 2020. Informoval portál slovakhandball.sk.