Na severe Francúzska zasiahol blesk futbalové ihrisko, zahynul tréner

Paríž 24. mája (TASR) - Futbalové ihrisko v meste Courrires na severe Francúzska zasiahol vo štvrtok večer blesk, a to práve v čase, keď tam prebiehal tréning miestneho klubu. Vyžiadal si život trénera klubu. Zranenia utrpelo aj ďalších šesť osôb, z ktorých dve sú vo vážnom stave, píše TASR podľa miestnych médií a agentúry DPA.



Podľa polície je zosnulým 33-ročný muž, ktorý bol trénerom miestneho futbalového klubu. Utrpel zástavu srdca a privolaným lekárom sa ho napriek dlhej snahe už nepodarilo oživiť.



Dve zranené osoby vo veku 44 a 25 rokov sú vo vážnom stave. S bolesťami hrudníka ich previezli do nemocnice v neďalekom meste Lens. Ošetrení boli aj štyria ďalší muži s ľahšími zraneniami, vrátane popálenín a bolestí hlavy. Hospitalizovali ich v nemocniciach v Lens alebo neďalekej obci Bois-Bernard.



Na ihrisku bolo okrem trénera a zranených v čase zásahu bleskom aj ďalších 29 ľudí. Podľa tamojších úradov utrpeli šok, no vyviazli bez zranení. Na mieste zasahovalo päť sanitiek, zhruba 25 záchranárov, ako aj lekárske tímy vrátane psychológov.