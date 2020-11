Na Severných Írov bez Škrtela, vypadol aj Koscelník

Nominácia SR na finále play off EURO 2020 so Severným Írskom (12. novembra, Belfast, 20.45 h SEČ) a zápasy Ligy národov proti Škótsku (15. novembra, Trnava, 15.00) a Česku (18. novembra, Plzeň, 20.45):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (KV Kotrijk)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Róbert Mazáň (FK Mladá Boleslav), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Lukáš Pauschek (Slovan Bratislava), Norbert Gyömbér (Salernitana), Dávid Hancko (Sparta Praha)



stredopoliari: Marek Hamšík (PFC Ta-lien), Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (Groningen)



útočník: Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Samuel Mráz (Zaglebie Lubin), Pavol Šafranko (Sepsi OSK)

Program SR v novembrovom asociačnom termíne



finále play off EURO 2020: 12. novembra: Severné Írsko - SR (Belfast, 20.45)



2. skupina B-divízie LN 2020/2021:



5. kolo: 15. novembra: SR - Škótsko (Trnava, 15.00)



6. kolo: 18. novembra: ČR - SR (Plzeň, 20.45)

Senec 8. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič nemôže vo finále baráže EURO 2020 proti Severnému Írsku počitať zo zdravotných dôvodov s obrancom Martinom Škrtelom. Z tímu tiež vypadol Martin Koscelník, ktorého vyradil pozitívny test na koronavírus a vo výbere ho nahradí Lukáš Pauschek. Do mužstva k devätnástim pôvodne vybraným pribudli Dávid Hancko, Tomáš Suslov, Pavol Šafranko, Samuel Mráz, Adam Jakubech a Norbert Gyömbér.V kádri na duel v Severnom Írsku a zápasy Ligy národov so Škótskom (15. novembra o 15.00 h v Trnave) a Českom (18. novembra o 20.45 h v Plzni) figuruje aj krídelník Slovana Bratislava Vladimír Weiss. Toho však trápi svalové zranenie, pre ktoré vynechal aj víkendový ligový zápas v Michalovciach.Ako uviedol Tarkovič na nedeľnej tlačovej konferencii na reprezentačnom zraze v Senci, do večera by mal mať k dispozícii 17 hráčov, ďalších sedem sa pripojí v nedeľu. Ako posledný sa pridá k spoluhráčom Ján Greguš. "" povedal Tarkovič.