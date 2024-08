Na Slovak Floorball Cupe triumfovali Weissenfels i Tempish Old Stars

Bratislava 12. augusta (TASR) - Vyše sto duelov v troch kategóriách sa odohralo počas štyroch dní na najväčšom florbalovom turnaji na Slovensku - Slovak Floorball Cup-e. Bodkou za sobotným programom bolo finále elitnej kategórie Pro, v ktorej triumfoval nemecký šampión UHC Sparkasse Weissenfels. Vo vyrovnanom finále si poradil s juniormi 1. SC Tempish Vítkovice 4:3. V nedeľu sa hralo finále ženskej súťaže i otvoreného turnaja. Ženskú časť turnaja ovládol tím Tempish Old Stars, ktorý vo finále zdolal český Orel Rtyně v Podkrkonoší. Finále otvoreného turnaja patrilo partii Gymnázium Chomutov, ktorá si poradila so slovinskou Borovnicou.



V Pro turnaji vyhral Weissenfels vyrovnanú základnú časť, čím získal miestenku vo finále proti druhému najlepšiemu tímu dlhodobej časti. Tým boli mladíci z Vítkovíc, ale proti skúsenejšiemu a fyzicky disponovanejšiemu súperovi prehrali aj druhý vzájomný zápas. Na tretej priečke skončil švajčiarsky Ad Astra Obwalden, za ním sa umiestnili Snipers Bratislava, ŠK Lido Prírodovedec a Viedeň Floorball Verein.



Na Slovak Floorball Cupe si zahrali aj skúsené slovenské florbalistky Denisa Ferenčíková či Michaela Šponiarová, ktoré obliekali dresy tímu Tempish Old Stars. Ten zo šiestich duelov vyhral päť a raz remizoval. Vo finále zdolal českého druholigistu Fbc Orel Rtyně v Podkrkonoší 7:2. V zápase o bronz si zahrali dva extraligové tímy, FBK Harvard Partizánske zdolal Nemšovú 11:4.



Otvorený turnaj zahŕňal 24 tímov, ktoré boli rozdelené do šiestich základných skupín a následne pokračovali formou play off. Suverénom sa stala česká turnajová partia Gymnázium Chomutov so siedmimi víťazstvami zo siedmich zápasov. Chomutov nastrieľal 46 gólov, pričom vo finále vyhral nad slovinským FBC Borovnica 4:1. Tretie miesto obsadil ďalší český tím Drobci GKS, ktorý si vo svojom záverečnom dueli poradil s B-tímom Snipers Bratislava 7:3. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov.