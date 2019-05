Na Slovensku bude kvalifikácia ZOH, súpermi Bielorusko a Rakúsko

Dejiská turnajov kvalifikácie ZOH 2022

Záverečné kvalifikačné kolo (27.-30. augusta):



D-skupina (SR): SLOVENSKO, Bielorusko, Rakúsko, kvalifikant č. 6



E-skupina (Riga): Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko, kvlaifikant č. 5



F-skupina (Nórsko): Nórsko, Dánsko, Kórejská republika, kvalifikant č.4



3. kvalifikačné kolo (6.-9. februára 2020):



G-skupina (Jesenice): Slovinsko, Japonsko, Litva, kvalifikant č.9



H-skupina (Nursultan): Kazachstan, Poľsko, Ukrajina, kvalifikant č. 8



J-skupina (Nottingham): Veľká Británia, Maďarsko, Estónsko, kvalifikant č. 7

2. kvalifikačné kolo (12.-15. decembra 2019):



K-skupina (Brašov): Rumunsko, Island, Izrael, kvalifikant č. 11



L-skupina (Španielsko): Holandsko, Španielsko, Mexiko, kvalifikant č. 10



M-skupina (Chorvátsko): Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko

1. kvalifikačné kolo (7.-10. novembra):



N-skupina (Luxemburg): Luxembursko, SAE, Bosna a Hercegovina, Kirgizsko



O-skupina (Hongkong): Taiwan, Hongkong, Kuvajt, Thajsko

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovensko bude organizátor jedného z troch kvalifikačných turnajov, ktorých víťaz postúpi na ZOH 2022 do Pekingu. V D-skupine sa slovenskí hokejisti stretnú s Bieloruskom, Rakúskom a úspešným kvalifikantom z 3. eliminačného kola. Kvalifikačný kľúč potvrdili v piatok delegáti Kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorý sa koná v Bratislave v závere 83. majstrovstiev sveta.Najbližší olympijský hokejový turnaj sa bude hrať rovnakým systémom ako na ZOH 2018 v Pjongčangu, teda zúčastní sa na ňom tucet krajín, ktoré sa stretnú v základnej fáze v troch štvorčlenných skupinách. IIHF vlani potvrdila, že Čína má ako organizátor hier v roku 2022 isté miesto. Spolu s ňou aj osmička tímov podľa rebríčka na konci prebiehajúceho šampionátu v Bratislave a Košiciach, čo sú zhodou okolností všetci štvrťfinalisti. Ostatné tímy rozohrajú kvalifikáciu v štyroch fázach o tri zostávajúce pozície do Pekingu.Výslednica základnej časti 83. MS rozhodla, že celkovo deviate Slovensko postúpilo o jedno miesto na rovnakú priečku v renkingu IIHF, čím sa dostalo pod čiaru priameho postupu na olympijský turnaj. Udržalo si však právo na organizáciu jedného z troch turnajov záverečnej fázy kvalifikácie na ZOH 2022. Konkrétne dejisko bude známe neskôr. Z troch turnajov postúpia do Pekingu len víťazi skupín, takže proti trom súperom sa nesmie zaváhať. Turnaj E-skupiny bude hostiť Lotyšsko ako 10. tím rebríčka IIHF, ktoré už oznámilo, že zápasy sa uskutočnia v Rige. F-skupinu privíta 11. krajina renkingu Nórsko v zatiaľ bližšie neurčenom meste.Celkovo sa v kvalifikácii predstaví 37 krajín. Začne sa v novembri 2019 turnajmi v Luxembursku a Hongkongu. Finálna fáza aj s turnajom na Slovensku sa uskutoční v termíne 27.-30. august 2020, teda je možné, že svoje krajiny budú môcť reprezentovať aj hráči z NHL.